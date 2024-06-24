接受衰老︱女士更年期情緒不穩易失眠　中醫師推薦疏肝解鬱茶飲：多聆聽自己

▲ 女士更年期情緒不穩易失眠，中醫師推薦疏肝解鬱茶飲：多聆聽自己。

【更年期／衰老／失眠／中藥治療／茶飲／疏肝解鬱】更年期是每個人都逃脫不了的「衰老」訊號，尤其女士們總會非常擔憂。註冊中醫師麥俊堅就鼓勵女士們好好認識更年期，其實並不是一個可怕的疾病；及早做好應對準備，在這時期學會聆聽内心所需最重要。醫師還推薦一款疏肝解鬱茶飲，幫助舒緩更年期情緒及月經不適。

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發現更年期

大部分女性都認識更年期，但當更年期來臨自己身上，「衰老」的訊號往往讓人難以接受。最開始是月經週期或提早或推遲，漸漸兩個月、三個月才有一次月經；後期身邊的家人朋友發現自己情緒變化很大，時而大鬧脾氣，時而鬱鬱寡歡，偶爾晚上睡不著覺，才驚覺身體出現了變化。

為衰老做好心理準備

現代社會經常把「年輕」塑造成為女性的「本錢」，但是年齡只是你的其中一個特徵，而且是不可逆轉和控制的。人的價值不能客觀地量化，你的價值取決於你對自己的評價。女性在社會上扮演不同的角色，你可能是能幹的女兒、體貼的太太、照顧周全的媽媽等。偏頗地認識衰老無助你過渡更年期。

聆聽自己內在的需要

更年期可能讓身體容易疲倦、晚上偶爾失眠流汗，那麼嘗試放慢一下生活步調，花點時間靜坐放空，聽聽柔和的音樂，記錄一下每天的心情，計劃一下那些想做但沒有實踐的事情，多了解自己心靈的需求。

打開心扉，坦誠溝通

大發脾氣、或者心情鬱悶，最影響的是家人和朋友。尤其是枕邊人，大男人可能不懂你身體的變化，只覺得你最近有點神經質，經常無理取鬧。丈夫每次提出行房你都提不起勁，但是自己知道性欲下降和陰道乾澀是你卻步的原因。老夫老妻通常為了避免吵架，缺乏互相了解和溝通，喜歡把問題隱藏。坦誠告訴他，你可能發現他也有雄性荷爾蒙下降的問題。尋求互相體諒，不需要獨力承擔問題。

積極治療

無論是中醫或是西醫，對更年期綜合症都有相應的藥物或治療。中醫主要按「腎虛」治療，分為腎陰虛、腎陽虛、腎陰陽虛三大類型。根據不同的症狀，比如潮熱、盜汗、失眠、心跳、疲倦、心情變化起伏等不同，調整中藥。常用的中藥包括：左歸丸、右歸丸、逍遙散等，但是辨證講求個人化治療，中藥需要由註冊中醫師處方。

推薦茶飲：疏肝解鬱玫瑰茶

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內容獲「腱活堂」授權轉載。

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