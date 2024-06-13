  • 30°C
香港時間 : 2024615日 (六) 15:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解救肩頸、關節痛！4大關節逆齡成分  讓健康回本

特約

發布時間： 2024/06/13 16:00

最後更新： 2024/06/13 16:32

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

每逢遇上潮濕天氣，關節總是隱隱作痛？關節痛是常見的都市病，香港有90%人曾經或現正受關節痛困擾。關節不適未必只是天氣問題，更大機會是關節退化、久坐受壓、碰撞受損所構成。長期關節痛會嚴重影響生活，不少人選擇服食止痛藥舒緩痛症，惟這些方法都治標不治本，無助改善關節痛根源。不妨聽聽藥劑師介紹4大改善關節筋肌成分，幫助大家關節逆齡！

關節痛主要成因

都市人常見關節痛有頸痛、膝蓋痛、肩周痛（五十肩）等。

都市人常見關節痛有頸痛、膝蓋痛、肩周痛（五十肩）等，根據日本JP研究所的關節研究報告顯示，關節痛的形成有兩大原因：一是原本被筋腱和肌肉包緊的關節構造出現了鬆散現象，因此關節受力時就會引發疼痛；二是肌肉與筋腱老化而失去抓力和韌力，令關節開始變得鬆散，隨之當關節受壓，軟骨容易磨損，發炎和疼痛便會不斷惡化，形成「痛的循環」。

關節痛持續會構成惡性循環。

藥劑師推薦 4大護骨健筋成分

針對上述兩大形成關節痛的原因，藥劑師Terrence推薦4大有效護骨健筋成分，包括天然止痛酵母、高濃度葡萄糖胺、軟骨提取物及膠原提取物，做到止痛、護骨、增強筋腱柔韌度、提升肌肉力量4大功效。

●   天然止痛酵母：做到天然消除疼痛的作用，不會傷胃、傷肝，或造成倚賴。
●   高濃度葡萄糖胺：容易被人體吸收，幫助軟骨重生及舒筋活絡。
●   軟骨提取物：能迅速被吸收，保持軟骨組織潤滑，提升關節靈活度。
●   膠原提取物：有助提升肌肉力量，是建立關節健康基礎的重要一環。

Return「關節筋肌配方」齊集藥劑師所推薦的4大成分。

Return關節筋肌配方 令你回復黃金狀態

「Return關節筋肌配方」齊集藥劑師所推薦的4大成分：天然止痛酵母SAM-e、高濃度葡萄糖胺、鯊魚軟骨提取物、雞胸膠原提取物，以「先止痛、後鞏固」打破「痛的循環」，更少數可以同時針對軟骨及筋肌作保養，着重於修復、強化與天然止痛，幫助用家建立肌力及提升運動能力。配方絕無藥性，成分安全，100%日本製造並有日本GMP認証。4大成分加日本認証配方讓關節逆齡，做到真正治標治本。

超過9成用家實證有效 7日舒緩關節痛楚

藝人「胡諾言」也是其中一位用家，透露7日就可以舒緩關節痛楚，達到天然止痛的效果；2星期可以改善關節靈活性；長期服用3個月有助筋肌變得穩固有力，改善關節健康問題，功效顯著！

藝人「胡諾言」也是「Return關節筋肌配方」用家。

無論是家庭主婦、長期運動愛好者、體力勞動者或久坐上班族， 「Return關節筋肌配方」都有助應對痛楚、勞損、肌肉力不足等問題。98%用家表示產品能舒緩關節痛楚，做到無藥性止痛；96%用家表示產品有效改善關節靈活性，穩固筋肌；91%用家表示長期服用後沒有再復發，引證關節回復黃金狀態，逆轉關節年齡。

限時優惠 超過9成用家實證有效

即日起至6月20日，在萬寧、3ChemBio官網及門市購買「Return關節筋肌配方」可享優惠價$359（原價$399），守護關節由筋肌保養開始！

萬寧：bit.ly/4bXx30j 
3ChemBio官網：bit.ly/3Xlg83j

（特約）

最高瀏覽

道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
道路安全｜中環嚴厲打擊亂過馬路　多人收$2,000牛肉乾
快樂秘訣｜哈佛85年研究揭長壽秘訣 這1類工種令人最不快樂
快樂秘訣｜哈佛85年研究揭長壽秘訣 這1類工種令人最不快樂
脂肪肝丨36歲許廷鏗驚爆有嚴重脂肪肝　醫生拆解4大生活習慣肇禍
脂肪肝丨36歲許廷鏗驚爆有嚴重脂肪肝　醫生拆解4大生活習慣肇禍
急症室最長等候時間（06月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月15日 時間12:05）
愛滋病｜20歲男發燒1個月嚴重氣喘　照X光驚見「肺部整片霧化」醫生洞悉：是愛滋病
愛滋病｜20歲男發燒1個月嚴重氣喘　照X光驚見「肺部整片霧化」醫生洞悉：是愛滋病