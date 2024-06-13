解救肩頸、關節痛！4大關節逆齡成分  讓健康回本

每逢遇上潮濕天氣，關節總是隱隱作痛？關節痛是常見的都市病，香港有90%人曾經或現正受關節痛困擾。關節不適未必只是天氣問題，更大機會是關節退化、久坐受壓、碰撞受損所構成。長期關節痛會嚴重影響生活，不少人選擇服食止痛藥舒緩痛症，惟這些方法都治標不治本，無助改善關節痛根源。不妨聽聽藥劑師介紹4大改善關節筋肌成分，幫助大家關節逆齡！

關節痛主要成因

▲ 都市人常見關節痛有頸痛、膝蓋痛、肩周痛（五十肩）等。

都市人常見關節痛有頸痛、膝蓋痛、肩周痛（五十肩）等，根據日本JP研究所的關節研究報告顯示，關節痛的形成有兩大原因：一是原本被筋腱和肌肉包緊的關節構造出現了鬆散現象，因此關節受力時就會引發疼痛；二是肌肉與筋腱老化而失去抓力和韌力，令關節開始變得鬆散，隨之當關節受壓，軟骨容易磨損，發炎和疼痛便會不斷惡化，形成「痛的循環」。

▲ 關節痛持續會構成惡性循環。

藥劑師推薦 4大護骨健筋成分

針對上述兩大形成關節痛的原因，藥劑師Terrence推薦4大有效護骨健筋成分，包括天然止痛酵母、高濃度葡萄糖胺、軟骨提取物及膠原提取物，做到止痛、護骨、增強筋腱柔韌度、提升肌肉力量4大功效。

● 天然止痛酵母：做到天然消除疼痛的作用，不會傷胃、傷肝，或造成倚賴。

● 高濃度葡萄糖胺：容易被人體吸收，幫助軟骨重生及舒筋活絡。

● 軟骨提取物：能迅速被吸收，保持軟骨組織潤滑，提升關節靈活度。

● 膠原提取物：有助提升肌肉力量，是建立關節健康基礎的重要一環。

▲ Return「關節筋肌配方」齊集藥劑師所推薦的4大成分。

Return關節筋肌配方 令你回復黃金狀態

「Return關節筋肌配方」齊集藥劑師所推薦的4大成分：天然止痛酵母SAM-e、高濃度葡萄糖胺、鯊魚軟骨提取物、雞胸膠原提取物，以「先止痛、後鞏固」打破「痛的循環」，更少數可以同時針對軟骨及筋肌作保養，着重於修復、強化與天然止痛，幫助用家建立肌力及提升運動能力。配方絕無藥性，成分安全，100%日本製造並有日本GMP認証。4大成分加日本認証配方讓關節逆齡，做到真正治標治本。

超過9成用家實證有效 7日舒緩關節痛楚

藝人「胡諾言」也是其中一位用家，透露7日就可以舒緩關節痛楚，達到天然止痛的效果；2星期可以改善關節靈活性；長期服用3個月有助筋肌變得穩固有力，改善關節健康問題，功效顯著！

▲ 藝人「胡諾言」也是「Return關節筋肌配方」用家。

無論是家庭主婦、長期運動愛好者、體力勞動者或久坐上班族， 「Return關節筋肌配方」都有助應對痛楚、勞損、肌肉力不足等問題。98%用家表示產品能舒緩關節痛楚，做到無藥性止痛；96%用家表示產品有效改善關節靈活性，穩固筋肌；91%用家表示長期服用後沒有再復發，引證關節回復黃金狀態，逆轉關節年齡。

限時優惠 超過9成用家實證有效

即日起至6月20日，在萬寧、3ChemBio官網及門市購買「Return關節筋肌配方」可享優惠價$359（原價$399），守護關節由筋肌保養開始！

萬寧：bit.ly/4bXx30j

3ChemBio官網：bit.ly/3Xlg83j

（特約）