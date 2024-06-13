百萬大道丨MC張天賦舉行新歌發布神秘派對　首次獨力親自作曲昐今年推4首歌

▲ MC張天賦推出新歌《百萬大道》。

MC張天賦日前於中環酒吧舉行新歌神秘派對，以獨特方式發佈新歌，向大家介紹他首次獨力作曲的新歌《百萬大道》，亦首度演唱其最新專輯的歌曲《September with you》及《Butterfly》。

MC表示：「今次其實係一個非常有新鮮感、好有型、好創新嘅一個新歌發佈會，係以一個私人Party嘅形式去邀請咁多位唔同嘅朋友去見証呢一首歌嘅誕生！」

他續指：「而且我認為場地係非常之適合《百萬大道》呢首歌嘅主題！今次呢首歌就叫《百萬大道》，亦都係第一首由我自己全首作曲嘅派台作品。其實當初我諗呢首歌嘅嗰個場景係一種低調嘅型啦，可能係喺高速公路揸緊車嘅時候嗰種Cool Cool地嘅心情，不過同監製陳考威溝通過之後就覺得，不如將呢首歌變成Rock Rock地嘅、有型啲嘅歌！再加上陳詠謙嘅填詞，最後就變成而家嘅《百萬大道》！」

MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》 籌備新碟時期以為自己失聲

▲ MC張天賦於中環酒吧舉行新歌神秘派對。

其實，MC自3月推岀第3張個人專輯《Treble》後一直久未露面，原來一直默默努力作曲，向作曲人進發。他說：「遲遲未出歌既原因係因為喺年頭嘅時候亦都有好多工作需要完成，例如電影嘅拍攝、補拍，歌曲方面就需要繼續去寫歌，鑽研唱歌技巧，再加埋就係籌備嚟緊嘅演唱會。」

新歌《百萬大道》MV 由頭Chok到尾有玩結他、扮揸車、玩啤牌籌碼畫面，那麼是否他所有MV當中，拍攝時最輕鬆的一個？MC稱：「今次MV我覺得未必係我最輕鬆嘅MV，目前我覺得排第一（輕鬆） 會係《花海》，一來 (百萬大道MV) 拍攝時間長啦，二來我認為《百萬大道》MV最困難嘅地方係喺服裝，一來有好多有窿窿嘅衫，所以係行嘅時候要好小心，而且都要佩戴好多首飾，其實條頸都幾重，哈哈，希望大家會鐘意！」

▲ MC張天賦舉行新歌神秘派對。

問到MC今年會有多少作品面世，以及有否計劃包辦下一張專輯的作曲部份，他回應：「嚟緊可能會有3至4首歌會Keep住面世，一來都希望可以趁住演唱會帶到呢啲歌比大家聽。

然後他再指：「而且呢啲歌曲好大機會係由我自己去作曲，希望大家可以期待一下，不過當然除咗新歌之外亦都可能會有電影啦、可能會有演唱會啦，所以都會有好多見大家嘅機會！」

▲ MC張天賦舉行新歌神秘派對。

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