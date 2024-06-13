  • 31°C
香港時間 : 2024613日 (四) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百萬大道丨MC張天賦舉行新歌發布神秘派對　首次獨力親自作曲昐今年推4首歌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

MC張天賦推出新歌《百萬大道》。

MC張天賦日前於中環酒吧舉行新歌神秘派對，以獨特方式發佈新歌，向大家介紹他首次獨力作曲的新歌《百萬大道》，亦首度演唱其最新專輯的歌曲《September with you》及《Butterfly》。

MC表示：「今次其實係一個非常有新鮮感、好有型、好創新嘅一個新歌發佈會，係以一個私人Party嘅形式去邀請咁多位唔同嘅朋友去見証呢一首歌嘅誕生！」

他續指：「而且我認為場地係非常之適合《百萬大道》呢首歌嘅主題！今次呢首歌就叫《百萬大道》，亦都係第一首由我自己全首作曲嘅派台作品。其實當初我諗呢首歌嘅嗰個場景係一種低調嘅型啦，可能係喺高速公路揸緊車嘅時候嗰種Cool Cool地嘅心情，不過同監製陳考威溝通過之後就覺得，不如將呢首歌變成Rock Rock地嘅、有型啲嘅歌！再加上陳詠謙嘅填詞，最後就變成而家嘅《百萬大道》！」

MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲

MC張天賦於中環酒吧舉行新歌神秘派對。

其實，MC自3月推岀第3張個人專輯《Treble》後一直久未露面，原來一直默默努力作曲，向作曲人進發。他說：「遲遲未出歌既原因係因為喺年頭嘅時候亦都有好多工作需要完成，例如電影嘅拍攝、補拍，歌曲方面就需要繼續去寫歌，鑽研唱歌技巧，再加埋就係籌備嚟緊嘅演唱會。」

新歌《百萬大道》MV 由頭Chok到尾有玩結他、扮揸車、玩啤牌籌碼畫面，那麼是否他所有MV當中，拍攝時最輕鬆的一個？MC稱：「今次MV我覺得未必係我最輕鬆嘅MV，目前我覺得排第一（輕鬆） 會係《花海》，一來 (百萬大道MV) 拍攝時間長啦，二來我認為《百萬大道》MV最困難嘅地方係喺服裝，一來有好多有窿窿嘅衫，所以係行嘅時候要好小心，而且都要佩戴好多首飾，其實條頸都幾重，哈哈，希望大家會鐘意！」

MC張天賦舉行新歌神秘派對。

問到MC今年會有多少作品面世，以及有否計劃包辦下一張專輯的作曲部份，他回應：「嚟緊可能會有3至4首歌會Keep住面世，一來都希望可以趁住演唱會帶到呢啲歌比大家聽。

然後他再指：「而且呢啲歌曲好大機會係由我自己去作曲，希望大家可以期待一下，不過當然除咗新歌之外亦都可能會有電影啦、可能會有演唱會啦，所以都會有好多見大家嘅機會！」

MC張天賦舉行新歌神秘派對。

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
15:16 2023/08/28
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
18:55 2023/10/19
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲
22:55 2024/03/12
MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲

你可能感興趣

【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
15:16 2023/08/28
【This is MC LIVE IN MACAU】MC張天賦再開騷盼展不同面向　自評有進步空間心態變成熟【有片】
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
18:55 2023/10/19
夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻
MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲
22:55 2024/03/12
MC張天賦推出第三張個人大碟《TREBLE》　籌備新碟時期以為自己失聲
張天賦 網絡熱話 歌手

最高瀏覽

消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天