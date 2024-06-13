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林雪麥沛東合作聲演《加菲貓：勇闖世界》粵語版　配音過程勾起兒時與父親回憶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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林雪及麥沛東為《加菲貓：勇闖世界》粵語版配音。

動畫電影《加菲貓：勇闖世界》（The Garfield Movie）粵語版內，阿肥和加菲貓這對父子，分別由林雪及麥沛東聲演。

在配音時，令他們也想起小時候與父親之間的回憶。已為人父的雪哥感性表示，錄音時想起與爸爸和自己子女的遺憾時，差點哭出來。

古天樂監製荷里活片《加菲貓：勇闖世界》票房稱冠　林雪麥沛東聲演粵語版

林雪及麥沛東。

憶起與父親相處

林雪表示，兒時不知父親工作的辛勞，有時相約去看電影也未必能成事。到自己做爸爸時，又忘記小時候渴望爸爸的陪伴，重蹈父親的覆轍，常常因工作忽略了子女。他寄語各位父母應該做好本份，珍惜與子女相處的時間。他更認為帶小朋友看電影，是個很好的親子活動。

至於替為食的加菲貓配音的麥東，則想起小時候爸爸常常帶他發掘美食。有次爸爸帶他到日本餐廳，請他吃了當時還不算流行的海膽，他卻不喜歡吃。到他長大了之後，才知道海膽原來是好東西。現在每逢吃到美食都會令他想起家人，也是時候由他帶家人去發掘美食。

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