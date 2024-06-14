盛事經濟︱陳茂波：全年逾200項盛事　有望帶來逾百億元經濟貢獻

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，政府正積極舉辦很多盛事活動，全年合計超過200項，可帶來更多旅客和消費，有望帶來最多逾100億元的經濟貢獻。

陳茂波今日在「機遇香港」採訪活動表示，受惠內地開放更多自由行城市，今年頭幾個月的訪港旅客大增，消費有溫和增長，加上利率有望下降及本港陸續恢復更多國際航班，對經濟展望有信心，估計今年經濟增長介乎約2.5%到3.5%左右，目前本港通脹及失業率低，形容總體社會表現平穩。

樓價方面，陳茂波說，自從政府在2月為樓市全面撤辣後，本港樓價在3月及4月上升2%至3%左右，成交量亦有提升，認為住宅市場已經穩住。他說，雖然本港樓價由2021年9月的歷史高位至今年2月期間下跌約24%，但面對利率高企，樓價有序調整屬於正常，而且期內交投相對低，反映市場沒有出現信心問題。

陳茂波續稱。中美關係緊張，對部分資金進出流向帶來一定影響，但本港股市在內地支持下，特別是中證監提出多項支持香港資本市場措施後，港股已較去年底反彈6至7%，日均交投回升至1000億元以上，他認為資產市場總體正穩中向好。

他認為，高利率或會維持一段時間，有需要管理好風險，但隨著美國下半年有機會減息，金融環境較寬鬆時，資產市場的表現會改善。不過，他提醒地緣政治緊張會令資本市場變得更加波動，例如來自美國的資金或會減少資產配置，經過政府與有關商界討論，業界仍然十分重視內地及亞洲的機遇，香港仍然具備吸引力和競爭力。

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