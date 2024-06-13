簡約公屋申請攻略｜早鳥交表最快年底獲編配 何永賢：歡迎睇樓租住慳錢
撰文： 梁薾心
發布時間： 3 小時前
最後更新： 15 分鐘前
【簡約公屋／公屋申請／元朗攸壆路／牛頭角彩興路】房屋局今日（13日）公布第一期「簡約公屋」申請詳情，6月24日起接受申請，合資格人士最快可申請入住牛頭角、元朗等項目，以至排屯門、啟德等項目。
房屋局局長何永賢相信，這是基層改善家庭生活環境的重要機會，輪候公屋3年或以上人士便符合申請資格。
為填補市區公屋供應不足的缺口，今日公布的簡約公屋申請詳情，首批項目位於牛頭角彩興路、元朗攸壆路，申請家庭可揀「市區、擴展市區、新界區」等心儀地區，跟申請傳統公屋分別不大，然後等待編配。
元朗攸壆路／牛頭角彩興路：
何永賢指，項目每戶均有窗戶和獨立洗手間，且有空間擺放飯枱；更預留30%地方作戶外空間供小朋友玩樂；又有共用設施如溫習室、飯廳、多用途活動室、洗衣房、商店等；局方亦已與運輸署和巴士公司商量加開巴士和小巴路線，方便居民出入。
她續指，輪候公屋3年或以上便符合申請資格，局方會按4方面計算編配優次分數
- 是否身處惡劣居住環境，如劏房、天台屋等
- 申請人身體狀況
- 家庭狀況，包括是否有長者、小朋友和嬰兒
- 所選項目位置
例如申請家庭，若選擇新界或擴展市區項目即可加30分，同時選擇擴展市區、新界和市區項目則加15分。而獲編配者入住前亦須再進行家訪，提供收入和健康證明等。
申請方法：
被問及推出編配優次計分制，是否因擔心新界項目受歡迎程度稍遜？何永賢否認，稱目前劏房戶大多在深水埗和荃灣居住，而據過去經驗，他們大多擔心不習慣跨區生活，故推出計分制鼓勵選擇新界項目，亦相信有關做法有助分流。
至於8.5萬名合資格人士中，有多少人會申請簡約公屋；她稱不作空泛估算，但強調簡約公屋「事實上係一個好好的選擇」，呼籲市民無論目前租住地方環境如何，都應看看簡約公屋的示範單位、留意所提供的配備，並考慮入住有助減省租金。
她又提到會在未來一周陸續寄出8.5萬份申請表，若未能收到，可聯絡簡約公屋辦公室補發。
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