保濕面霜推薦2024｜消委會及《LDK》力薦29款高分保濕面霜　最平$129媲美BIOTHERM

▲ 轉季護膚，消委會及《LDK》力薦29款高分保濕面霜，最平$129媲美BIOTHERM。

【消委會／面霜/保濕/保濕面霜/推介/推薦/性價比/LDK／超市大搜查】保濕面霜是必不可少護膚品之一，TOPick參考消委會檢測結果及日本雜誌《LDK》報告，力薦29款高評分保濕面霜，最平保濕面霜僅$129，媲美BIOTHERM，性價比高，大家不妨參考下。

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保濕面霜｜消委會推薦12款保濕面霜

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的12款產品：

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針對以上12款保濕面霜，消委會推介「EAU THERMALE Avène」、「OLAY」、「VICHY」這3款保濕面霜，其中售價為$129的「OLAY」更媲美售價$630的「BIOTHERM」。

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保濕面霜｜日本雜誌推薦17款保濕面霜

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約262港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

保濕力： 將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。 成分： 由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

保濕面霜｜17款5000日元以下保濕面霜

第17至第12位：

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第11位至第6位：

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第5位至第1位：

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頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

保濕面霜｜4大使用保濕面霜貼士

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保濕面霜｜改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

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