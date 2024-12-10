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消委會面霜推介2024｜消委會及《LDK》測試29款高效保濕面霜　一款$129性價比媲美$630專櫃品牌

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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消委會及《LDK》測試29款高效保濕面霜，一款$129媲美$630專櫃品牌。

【消委會面霜／保濕面霜／面霜推介／秋冬護膚】天氣乾燥，保濕面霜是必不可少的護膚品。消委會及日本雜誌《LDK》曾分別測試市面上多款保濕面霜，其中29款面霜獲高評分，包括有CLINIQUE、Estée Lauder、Kiehl's 、SHISEIDO等知名品牌，而其中一款最平保濕面霜更只需$129，消委會評分卻媲美BIOTHERM，性價比相當高，大家不妨參考。

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消委會面霜2024｜12款保濕面霜獲消委會高評分

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的12款產品：

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消委會12款高分保濕面霜

  • CLINIQUE 升級特效潤膚露 
  • Dr. Hauschka Quince Day Cream
  • lavera 有機抗敏保濕面霜
  • Neutrogena 水活保濕凝露
  • DR. WU 玻尿酸保濕水凝露
  • BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠
  • NUXE 植物鮮奶乳霜
  • L’Oréal Paris 水清新3合1智慧保濕精華霜
  • ESTÉE LAUDER 水漾活肌深層保濕霜
  • VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜
  • OLAY 長效保濕凝露
  • EAU THERMALE Avène 高效鎖水輕盈保濕霜

資料來源：消委會

＊資料來自消委會第481期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

更多相關報道：【超市大搜查】秋冬轉季皮膚乾燥缺水　消委會14款高分保濕面霜最平$130【附自我膚質檢測】

保濕面霜推介｜日本雜誌推薦17款保濕面霜

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約262港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

  • 保濕力：將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。
  • 成分：由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。
  • 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

保濕面霜｜17款5000日元以下保濕面霜

第17至第12位：

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第11位至第6位：

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第5位至第1位：

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頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

秋冬護膚｜4大保濕面霜使用貼士

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消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

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