消委會面霜推介2024｜消委會及《LDK》測試29款高效保濕面霜　一款$129性價比媲美$630專櫃品牌

▲ 消委會及《LDK》測試29款高效保濕面霜，一款$129媲美$630專櫃品牌。

【消委會面霜／保濕面霜／面霜推介／秋冬護膚】天氣乾燥，保濕面霜是必不可少的護膚品。消委會及日本雜誌《LDK》曾分別測試市面上多款保濕面霜，其中29款面霜獲高評分，包括有CLINIQUE、Estée Lauder、Kiehl's 、SHISEIDO等知名品牌，而其中一款最平保濕面霜更只需$129，消委會評分卻媲美BIOTHERM，性價比相當高，大家不妨參考。

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消委會面霜2024｜12款保濕面霜獲消委會高評分

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的12款產品：

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消委會12款高分保濕面霜

CLINIQUE 升級特效潤膚露

Dr. Hauschka Quince Day Cream

lavera 有機抗敏保濕面霜

Neutrogena 水活保濕凝露

DR. WU 玻尿酸保濕水凝露

BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠

NUXE 植物鮮奶乳霜

L’Oréal Paris 水清新3合1智慧保濕精華霜

ESTÉE LAUDER 水漾活肌深層保濕霜

VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜

OLAY 長效保濕凝露

EAU THERMALE Avène 高效鎖水輕盈保濕霜

資料來源：消委會

＊資料來自消委會第481期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更

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保濕面霜推介｜日本雜誌推薦17款保濕面霜

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約262港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

保濕力： 將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。 成分： 由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

保濕面霜｜17款5000日元以下保濕面霜

第17至第12位：

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第11位至第6位：

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第5位至第1位：

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頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

秋冬護膚｜4大保濕面霜使用貼士

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消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

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