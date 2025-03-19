消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜　百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩

▲ 消委會及《LDK》38款高效保濕面霜 百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩

【消委會面霜／保濕面霜／面霜推介／轉季護膚／消委會推薦】轉季天氣需要保濕面霜應對不穩定膚況！消委會及日本雜誌《LDK》曾分別測試市面上多款保濕面霜，其中29款面霜獲高評分，包括有CLINIQUE、Estée Lauder、Kiehl's 、SHISEIDO等專櫃品牌，另有百元平價款如OLAY、露得清、L'Oreal Paris等上榜。根據消委會評分，部分平價面霜排名勝過專櫃，性價比極高，絕對推薦入手。

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消委會面霜2025｜消委會評選12款高分保濕面霜

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。受試者使用產品4星期後，消委會比較其皮膚水分含量有否明顯改善，再針對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）進行比較。

以下為12款獲評保濕效果良好、總評3.5星（滿分為5星）的產品名單：

（排名由低至高）

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第12位：CLINIQUE倩碧 升級特效潤膚露（專櫃級；$305）

第11位：Dr. Hauschka Quince Day Cream（專櫃級；$351）

第10位：lavera 有機抗敏保濕面霜（平價款；$179）

第9位：Neutrogena露得清 水活保濕凝露（平價款；$139.9）

第8位：DR. WU 玻尿酸保濕水凝露（專櫃級；$350）

第7位：BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠（專櫃級；$630）

第6位：NUXE 植物鮮奶乳霜（專櫃級；$263）

第5位：L’Oréal Paris巴黎歐萊雅 水清新3合1智慧保濕精華霜（平價款；$156）

第4位：ESTÉE LAUDER雅詩蘭黛 水漾活肌深層保濕霜（專櫃級；$550）

第3位：VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜（平價款；$178）

第2位：OLAY 長效保濕凝露（平價款；$129）

第1位：EAU THERMALE Avène 高效鎖水輕盈保濕霜（專櫃級；$248）

＊資料來源：消委會第481期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

保濕面霜｜日本雜誌《LDK》17款平價保濕面霜推薦

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約262港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。3大評測標準如下：

保濕力： 將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。 成分： 由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

詳細名單（排名由低至高）：

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第17至第10名：

SHISEIDO資生堂 Aqua Label Balance Care Cream

KOSE Carte Clinity Moist Cream

Embryolisse 妝前保濕隔離霜

Kiehl's 特效保濕乳霜

花王Curél 深層高效保濕面霜

Dr. Jart+ Cicapair Cream

SHISEIDO資生堂 Prior Rich Cream

CERA AQUA Moist Life Cream

第9至第1名：

雪肌精 CLEAR WELLNESS Whipped Shield Cream

Whomee 保濕抗皺面霜

KOSE Carte HD 高保濕乳霜

NOV III 濕潤乳霜

La Roche Posay 抗敏舒緩保濕面霜

Bioderma 水活透亮保濕晚霜

Arouge extra moist cream

Cerashell Red Moist Cream

推薦名單頭5位中，包括2個人氣品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜展現驚人水潤感，保濕力強。

保濕面霜｜《LDK》9款韓國保濕面霜推薦

《LDK》在上年度亦搜羅了韓國最熱賣的保濕乳霜進行評測，為大家介紹推薦9款平價但高保濕、成分好的產品，輕鬆擁有韓妹水光肌。

詳細名單（排名由低至高）：

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1. DEWYCEL Cica Plus 香脂霜 50mL

2. UIQ Biome Barrier Soft Cream 60mL

3. SKINR x LAB MadeCera 面霜 50mL

4. Dr. Jart+ Ceramidin Cream 神經酰胺霜 50mL

5. dixionist Amino Acid Cream 50mL

6. AESTURA ACICA 365 保濕舒緩霜 60mL

7. ma:nyo V. Collagen Heart Fit 面霜 50mL

8. DR.G Red Blemish Clear Soothing Cream 50mL

9. innisfree 彈力緊緻輕盈面霜 50mL

在9款推薦的保濕面霜中，唯一獲得A級評價的「innisfree彈力緊緻輕盈面霜」，被評為「best buy」必買品項。因其具有高保濕效果，能與皮膚完美融合不黏膩，適合化妝前使用；即使在使用後一段時間，仍能保持皮膚的水分含量，强效鎖水。同時，產品僅百元價錢就具有抗衰老功效，CP值極高；特別適合20多歲及以上族群。另外，產品不含香精，有用家評價稱幾乎沒有任何氣味，也沒有難聞的味道，使用感良好。

同場加映：深圳消委會測試推介｜12款4星保濕面霜 最平$50

深圳市消委會曾測試市面上16款保濕面霜，包括MIXA、NIVEA、BIODERMA、LANCOME、BIOTHERM等品牌，價錢由人民幣47元（約港幣50元）至人民幣450元（約港幣494元）不等。

國際消費者研究及試驗組織（ICRT）對16款產品進行數據分析，結合消費者關注熱點，從保濕功效、感官評價、環境評估和成分安全，4大方面進行測評，發現大部分保濕面霜樣本都有良好的保濕效能。其中12款保濕面霜保濕效果顯著，可明顯提升皮膚水分含量，獲得4星（滿分5星）總評分。

完整名單如下（由高價至低價排列）：

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另外，深圳消委會透過比較試驗對保濕面霜配料表分析，還發現以下 6款樣品不含易致敏香料成分 ，推薦給敏感肌人士：

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同場加映：消委會保濕面霜｜4大使用貼士

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消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

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