消委會面霜推介2025｜消委會及《LDK》38款高效保濕面霜 百元性價比勝$630專櫃功效急救乾紋鎖水不黏膩
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 27 分鐘前
最後更新： 25 分鐘前
【消委會面霜／保濕面霜／面霜推介／轉季護膚／消委會推薦】轉季天氣需要保濕面霜應對不穩定膚況！消委會及日本雜誌《LDK》曾分別測試市面上多款保濕面霜，其中29款面霜獲高評分，包括有CLINIQUE、Estée Lauder、Kiehl's 、SHISEIDO等專櫃品牌，另有百元平價款如OLAY、露得清、L'Oreal Paris等上榜。根據消委會評分，部分平價面霜排名勝過專櫃，性價比極高，絕對推薦入手。
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消委會面霜2025｜消委會評選12款高分保濕面霜
消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。受試者使用產品4星期後，消委會比較其皮膚水分含量有否明顯改善，再針對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）進行比較。
以下為12款獲評保濕效果良好、總評3.5星（滿分為5星）的產品名單：
（排名由低至高）
第12位：CLINIQUE倩碧 升級特效潤膚露（專櫃級；$305）
第11位：Dr. Hauschka Quince Day Cream（專櫃級；$351）
第10位：lavera 有機抗敏保濕面霜（平價款；$179）
第9位：Neutrogena露得清 水活保濕凝露（平價款；$139.9）
第8位：DR. WU 玻尿酸保濕水凝露（專櫃級；$350）
第7位：BIOTHERM 温泉水潤保濕凝膠（專櫃級；$630）
第6位：NUXE 植物鮮奶乳霜（專櫃級；$263）
第5位：L’Oréal Paris巴黎歐萊雅 水清新3合1智慧保濕精華霜（平價款；$156）
第4位：ESTÉE LAUDER雅詩蘭黛 水漾活肌深層保濕霜（專櫃級；$550）
第3位：VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜（平價款；$178）
第2位：OLAY 長效保濕凝露（平價款；$129）
第1位：EAU THERMALE Avène 高效鎖水輕盈保濕霜（專櫃級；$248）
＊資料來源：消委會第481期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。
保濕面霜｜日本雜誌《LDK》17款平價保濕面霜推薦
此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約262港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。3大評測標準如下：
- 保濕力：將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。
- 成分：由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。
- 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。
詳細名單（排名由低至高）：
第17至第10名：
- SHISEIDO資生堂 Aqua Label Balance Care Cream
- KOSE Carte Clinity Moist Cream
- Embryolisse 妝前保濕隔離霜
- Kiehl's 特效保濕乳霜
- 花王Curél 深層高效保濕面霜
- Dr. Jart+ Cicapair Cream
- SHISEIDO資生堂 Prior Rich Cream
- CERA AQUA Moist Life Cream
第9至第1名：
- 雪肌精 CLEAR WELLNESS Whipped Shield Cream
- Whomee 保濕抗皺面霜
- KOSE Carte HD 高保濕乳霜
- NOV III 濕潤乳霜
- La Roche Posay 抗敏舒緩保濕面霜
- Bioderma 水活透亮保濕晚霜
- Arouge extra moist cream
- Cerashell Red Moist Cream
推薦名單頭5位中，包括2個人氣品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜展現驚人水潤感，保濕力強。
保濕面霜｜《LDK》9款韓國保濕面霜推薦
《LDK》在上年度亦搜羅了韓國最熱賣的保濕乳霜進行評測，為大家介紹推薦9款平價但高保濕、成分好的產品，輕鬆擁有韓妹水光肌。
詳細名單（排名由低至高）：
1. DEWYCEL Cica Plus 香脂霜 50mL
2. UIQ Biome Barrier Soft Cream 60mL
3. SKINR x LAB MadeCera 面霜 50mL
4. Dr. Jart+ Ceramidin Cream 神經酰胺霜 50mL
5. dixionist Amino Acid Cream 50mL
6. AESTURA ACICA 365 保濕舒緩霜 60mL
7. ma:nyo V. Collagen Heart Fit 面霜 50mL
8. DR.G Red Blemish Clear Soothing Cream 50mL
9. innisfree 彈力緊緻輕盈面霜 50mL
在9款推薦的保濕面霜中，唯一獲得A級評價的「innisfree彈力緊緻輕盈面霜」，被評為「best buy」必買品項。因其具有高保濕效果，能與皮膚完美融合不黏膩，適合化妝前使用；即使在使用後一段時間，仍能保持皮膚的水分含量，强效鎖水。同時，產品僅百元價錢就具有抗衰老功效，CP值極高；特別適合20多歲及以上族群。另外，產品不含香精，有用家評價稱幾乎沒有任何氣味，也沒有難聞的味道，使用感良好。
同場加映：深圳消委會測試推介｜12款4星保濕面霜 最平$50
深圳市消委會曾測試市面上16款保濕面霜，包括MIXA、NIVEA、BIODERMA、LANCOME、BIOTHERM等品牌，價錢由人民幣47元（約港幣50元）至人民幣450元（約港幣494元）不等。
國際消費者研究及試驗組織（ICRT）對16款產品進行數據分析，結合消費者關注熱點，從保濕功效、感官評價、環境評估和成分安全，4大方面進行測評，發現大部分保濕面霜樣本都有良好的保濕效能。其中12款保濕面霜保濕效果顯著，可明顯提升皮膚水分含量，獲得4星（滿分5星）總評分。
完整名單如下（由高價至低價排列）：
另外，深圳消委會透過比較試驗對保濕面霜配料表分析，還發現以下6款樣品不含易致敏香料成分，推薦給敏感肌人士：
同場加映：消委會保濕面霜｜4大使用貼士
消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。
如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。
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