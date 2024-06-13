超市大搜查｜消委會及《LDK》力薦27款高分保濕面霜　高效保濕修護肌膚最平$129

【消委會／LDK／皮膚／護理／保濕／面霜／保濕面霜/乾燥／推薦/推介/超市大搜查】無論天氣乾燥或潮濕，皮膚都要進行補水，避免乾燥脫皮。TOPick參考消委會檢測結果，以及日本雜誌《LDK》報告，為大家整合了一共27款高評分保濕面霜，供大家參考。

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消委會推薦10款保濕面霜

消委會早前測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液，消委會安排受測者使用產品達4周，再比較皮膚水分含量有否明顯改善，比對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）。

以下為保濕效果良好、總評獲3.5星（滿分為5星）的10款產品：

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日本雜誌推薦17款保濕面霜

此外，日本雜誌《LDK》亦曾測試過市售17款5000日元以下（約248港元）的保濕面霜，比拼各款面霜的保濕力、成分、易用性等，並排出名次。《LDK》以3大標準評測各款保濕面霜，包括保濕力、成分及易用性：

保濕力： 將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。

將相同份量的面霜塗上手臂，測試在使用前、使用3小時、6小時後的皮膚水分含量，並分為4級：非常潤澤、潤澤、平均、不足。 成分： 由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。

由專家綜合評估面霜成分，如是否具刺激性、經科學證實有效等。 易用性：主要重視面霜會否黏膩、使用是否舒適。

17款5000日元以下保濕面霜

第17至第12位：

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第11位至第6位：

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第5位至第1位：

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頭5位中，包括2個最為人熟悉的品牌：La Roche Posay及Bioderma，分別奪第5及第4名。至於第1名就由2個日本品牌奪得，分別為CeraShell及LITS，兩款面霜均有驚人的潤澤及水潤感，保濕力強。

4大使用保濕面霜貼士

1. 洗面後保濕最佳： 每日洗面後，應趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚後，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

每日洗面後，應趁皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚後，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。 2. 皮膚灼熱宜停用： 不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。 3. 注意護膚品使用次序： 現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

現時不少護膚品均添加高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。 4. 按膚質和氣候選擇：任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的護膚品。

改掉加劇皮膚乾燥壞習慣

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

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