「星」音導賞 ｜故宮博物館新展覽獲樂壇天后開金口　錄製三語導賞介紹法國百年時尚

▲ 莫文蔚。(資料圖片)

香港故宮文化博物館（博物館）宣布，樂壇天后莫文蔚將為全新特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」（「法國百年時尚」展覽）錄製「星」音導賞。展覽由巴黎裝飾藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦，將於2024年6月26日至10月14日向公眾開放。

著名的巴黎裝飾藝術博物館擁有法國最重要的時裝收藏，香港故宮文化博物館很榮幸成為亞洲首間博物館全面展出該館的珍貴歷史服飾。「法國百年時尚」展覽將展出該館近四百件珍藏， 包括從十八世紀末至二十世紀初精美絕倫的法國服裝、珠寶與配飾。

博物館很榮幸邀得時尚天后莫文蔚為展覽特別錄製「星」音導賞，帶領觀眾了解法國時尚百年來的演變，以及服飾對身體形態的塑造，她亦會分享她最喜愛的珍品，為大家娓娓道來法國時 第 2 頁，共 4 頁 尚歷史故事。語音導賞設廣東話、英語及普通話三種語言，觀眾可以透過館內語音導賞設備或 自備智能手機及耳機現場收聽，也可以於博物館網站重溫這位樂壇天后演繹的時尚故事。

近400件華麗絕美的法國服裝、珠寶與配飾藏品首度亮相香港

博物館與巴黎裝飾藝術博物館的團隊正密鑼緊鼓進行布展，為「法國百年時尚」展覽開幕做準 備。率先亮相的重點展品包括一件十八世紀法國女性貴族宮廷禮服（約1778年），這件標誌 性且極為稀有的禮服由外袍、長裙、三角胸衣組成，附以金絲、銀線及蕾絲點綴，是本次展覽 歷史最悠久的展品之一。另一件亮點珍品是享有「高級訂製時裝之父」美譽的查爾斯．弗雷德 里克．沃斯（1825–1895年）設計的一件令人驚艷的裙裝（約1885 年）。珍品亦包括十八世 紀法國男性貴族的外套（1723–1774年），從中可見中法之間的貿易與文化交流。亮相展品 還有形如鳥籠的大型硬質裙撐（約1860年），這件內衣由一組金屬環狀構成，在十九世紀中 葉時期，成為法國以至全歐洲極具標誌性的時尚特色。硬質裙撐主要用來塑造女性的細腰和沙 漏體形，也象徵華麗服飾為女性帶來的愉悅和痛苦。

展覽將展出一條曾屬於夏洛特．德．羅富齊男爵夫人（1825–1899年）、寓意婚姻關係的三股式項鍊（1809–1819年）；以及一套寶詩龍耳環及吊墜（約 1878年），展現十九世紀後期自然主義風格珠寶的精髓。

「法國百年時尚」展慶祝中法建交60周年

2024 年適逢中法建交60周年，「法國百年時尚」展覽是西九文化區慶祝此里程碑推出的四個 重要展覽之一。觀眾可以透過展覽探索多種文化的交融對法國時尚演變的影響。此次展覽幾乎 所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。為妥善保護這批珍貴文物，在香港故宮文化博物館三個半月的展覽結束後，展品將回到法國。

「法國百年時尚」展覽由巴黎裝飾藝術博物館的時裝及紡織品部研究員 Denis Bruna 博士和中世紀及文藝復興珠寶研究員Mathieu Rousset-Perrier主持策劃展覽概念和內容。他們與本展的 香港故宮文化博物館策展人、副研究員楊悅庭博士緊密合作。展覽特別鳴謝 Les Arts Décoratifs 行政總裁 Sylvie Corréard、巴黎裝飾藝術博物館館長 Christine Macel、巴黎裝飾藝 術博物館國際發展及製作總監 Yvon Figueras。本次展覽的旅遊夥伴為國泰，及得到香港非牟 利機構 FAC 藝術與文化基金會協助。

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