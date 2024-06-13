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視后丨佘詩曼領軍到泰國旅行大解放　與「七魔女」成員齊晒泳裝超養眼

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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阿佘同一班姊妹去旅行。

視后佘詩曼向來工作忙碌，工作接到無停手，近日她終於有時間休息放鬆，趁有機會就與「七魔女」成員齊齊去旅行。

好姊妹去旅行

今日（13日）梁靖琪（Toby）在社交網分享一段片段，片中可見，穿上短褲上陣的阿佘與湯盈盈、Toby、鍾麗淇、周家蔚和一位朋友，唯獨差了文頌嫻，齊齊在機場擺甫士拍片，向來盞鬼的阿佘還大叫Let's Go，之後跑向鏡頭，看出她有多麼的興奮。

阿佘與一班好姊妹去旅行。

泳裝上陣

之後，鏡頭一轉，她們去了沙灘欣賞日落美景，更一邊感受海風，一邊拍照，見眾人穿上泳裝上陣，雖然畫面昏暗，都看到阿佘露出小蠻腰，吸睛十足。她與各位姊妹玩得勁開心，相信她們過了一個難忘時光。

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梁靖琪更以英文發文表示：

「Rare are the moments when time stands still and we get to just relax and take in the joy of our friendship. A short five days but the memories we create will be forever❤️‍🔥.
Friendship is like the anchor that holds us steady on stormy seas, the belly laughs on our happiest days, and our trust that is as deep as the ocean 🌊. Nothing in this world can replace the bond we share. As we embark on this journey of crazy fun, we’ll definitely cherish every split second. Let the adventure begin! 」


即意指很珍惜我們一起放鬆相處的時光，雖然只是短短的五天，我們一起的回憶是永遠的。友誼就像波濤洶湧的大海上穩定我們的錨，讓我們在最幸福的日子裡開懷大笑，而我們之間的信任深如大海一樣，踏上這段瘋狂有趣的旅程時，我們一定會珍惜每一瞬間。

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阿佘狀態勁好

阿佘亦網晒一張自拍照，而從鏡面倒影可見，似乎她坐在池邊，游水兼曬太陽，玩得盡興。

另外，雖然她們沒有透露去了那裏旅行，有網民表示在泰國機場偶遇她們，似乎她們此行去了泰國玩樂。

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