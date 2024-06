視后丨佘詩曼領軍到泰國旅行大解放　阿佘與「七魔女」成員齊晒泳裝超養眼

視后佘詩曼向來工作忙碌,工作接到無停手,近日她終於有時間休息放鬆,趁有機會就與「七魔女」成員齊齊去旅行。

好姊妹去旅行

今日(13日)梁靖琪(Toby)在社交網分享一段片段,片中可見,穿上短褲上陣的阿佘與湯盈盈、Toby、鍾麗淇、周家蔚和一位朋友,唯獨差了文頌嫻,齊齊在機場擺甫士拍片,向來盞鬼的阿佘還大叫Let's Go,之後跑向鏡頭,看出她有多麼的興奮。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿 阿佘騷合照:兩個貪靚之人

▲ 阿佘與一班好姊妹去旅行。

泳裝上陣

之後,鏡頭一轉,她們去了沙灘欣賞日落美景,更一邊感受海風,一邊拍照,見眾人穿上泳裝上陣。

雖然畫面昏暗,都看到阿佘露出小蠻腰,吸睛十足。她與各位姊妹玩得勁開心,相信她們過了一個難忘時光。

梁靖琪更以英文發文表示:

「Rare are the moments when time stands still and we get to just relax and take in the joy of our friendship. A short five days but the memories we create will be forever❤️‍🔥.

Friendship is like the anchor that holds us steady on stormy seas, the belly laughs on our happiest days, and our trust that is as deep as the ocean 🌊. Nothing in this world can replace the bond we share. As we embark on this journey of crazy fun, we’ll definitely cherish every split second. Let the adventure begin! 」



即意指很珍惜我們一起放鬆相處的時光,雖然只是短短的五天,我們一起的回憶是永遠的。友誼就像波濤洶湧的大海上穩定我們的錨,讓我們在最幸福的日子裡開懷大笑,而我們之間的信任深如大海一樣,踏上這段瘋狂有趣的旅程時,我們一定會珍惜每一瞬間。