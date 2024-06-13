賓艾佛力與Jennifer Lopez驚傳婚變　「蝙蝠俠」頂唔順「籮霸」太講生活紀律

▲ 賓艾佛力與「籮霸」Jennifer Lopez傳婚變。

現年51歲「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）與54歲樂壇天后「籮霸」Jennifer Lopez（JLo）曾經分手再復合，然後於2020年訂婚、2022年在拉斯維加斯結婚後，不時傳二人婚變，近期兩人婚姻再傳出現危機。

傳出婚變後，JLo正式宣布以陪伴家人為由，取消30多場《This Is Me...Now The Tour 》世界巡迴演唱會，令離婚風波愈演愈烈。此外，外媒《TMZ》報道他們去年5月才剛買入的6000萬美元比佛利山莊住宅也在近日放售，由此傳二人準備分居。

其實網絡過往不斷瘋傳當年JLo與賓艾佛力訂婚時，兩人曾簽訂一份女方要求「每周的性生活要有四次」的婚前協議書，由此成網民熱話，當賓艾佛力被拍到疲倦樣子時，網民都會表示明白「當中原因」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

夫妻「好少行埋」

可是今次JLo與賓艾佛力婚變後，據美媒《Weekly World News》報道指，兩人結婚後連每周一次性生活也已經是很久的事。

更有指二人當年復合初期，兩人經常在公開場合放閃，但賓艾佛力後來發現自己成網民的笑話後，就開始不喜歡高調放閃。

同時又指賓艾佛力受不了JLo的霸道，而且太太為了保持完美體態，無論生活習慣及飲食都要非常健康，但男方卻非常喜愛吃快餐等食物，同時不肯戒煙。另外，兩人親吻前，JLo更要求賓艾佛力吃香口膠，導致失去性趣。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5