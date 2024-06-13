戲院有蛇丨沙田戲院驚見蛇蹤　30CM黑蛇遊走影院嚇壞觀眾　醫生籲：勿「啜毒」+教5大急救法

▲ 沙田戲院驚見蛇蹤，30CM黑蛇遊走影院嚇壞觀眾。

【蟒蛇／戲院／沙田新城市廣場／Movie Town】戲院驚見蛇蹤！今早沙田新城市廣場Movie Town戲院有職員發現有蛇出沒，立刻報警並成功捉蛇。事件發生後，該戲院一度暫停開放，蛇主人隨後到場尋回蟒蛇，過程引起現場恐慌。有醫生表示，香港有8種常見毒蛇，若不幸被毒蛇咬，謹記切勿用口「啜毒」。

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沙田新城市廣場戲院Movie Town今早（13日）有職員發現MX4D影院內有一條30cm黑蛇遊走戲院，立刻報案處理，並立即疏散觀眾。Movie Town隨即在其Facebook專頁公佈該影院因發生特別事故，即日將暫停開放。據悉，該蟒蛇屬白吻蟒 Leiopython。

其後黑蛇的16歲主人和母親一同到場尋回黑蛇，過程一度引起恐慌。據了解，昨晚（12日）警方接報一名16歲男童曾到田心警署報失一條蛇。

中午時分，MCL已於Facebook專頁更新帖文，指該戲院已恢復正常，並公佈退換電影門票之安排。

本港8種原生陸棲毒蛇可咬噬致命

據漁護署官網指出，蛇類除非受驚擾或保衛領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警救助，並由救護員送院治理。

本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命：

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紅脖游蛇（Red-necked Keelback）

金腳帶/金環蛇（Bungarus fasciatus）

銀腳帶/銀環蛇（Bungarus multicinctus multicinctus）

眼鏡蛇/飯鏟頭（Naja atra）

眼鏡王蛇/過山烏（Ophiophagus hannah）

越南烙鐵頭（Ovophis tonkinensis）

原矛頭蝮/烙鐵頭（Protobothrops mucrosquamatus）

珊瑚蛇/麗紋蛇（Sinomicrurus macclellandi）

毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

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