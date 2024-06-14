  • 28°C
香港時間 : 2024614日 (五) 11:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學喜迎35周年慶典　師生們傳承創新精神為孩子提供最優質教育

升學教育

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

五月初，孩子們在老師的指揮下，於籃球場齊心協力拼湊出「MWFY」的字樣，以慶祝母校三十五歲的生日。

2024年，對中華基督教會蒙黃花沃紀念小學（簡稱「蒙小」）而言，是一個值得銘記的里程碑。今年9月1日，這所充滿歷史底蘊的學校將迎來其三十五周年的生日慶典。五月初，孩子們在老師的指揮下，於籃球場齊心協力拼湊出「MWFY」的字樣，以慶祝母校三十五歲的生日。這一舉動不僅展現了孩子們的團結精神，也彰顯了蒙小獨特的教育理念和校園文化。

最新影片推介︰

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

5月24日，隨著校慶倒數第100天的到來，學校舉辦了一場簡約而隆重的三十五周年校慶開展禮暨多元學習活動中心揭幕禮，共同暢想蒙小未來的輝煌篇章。

當天信興集團主席兼行政總裁蒙德揚博士及其千金Jasmie Mong女士、中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師、教務行政部主席高國雄牧師、學務總監陳俊傑先生、校監梁遠耀牧師、區議員陳孟宜校董、前校長蕭岳煊博士以及學校的校董們悉數出席，為蒙小送上最真摯的祝福。

點擊圖片放大
+3
+2

隨著嘉賓們把手放在七彩燈柱上，一隻鳳凰在燈光的映照下仿佛展翅高飛，象徵著蒙小將如鳳凰涅槃般，繼續培育一代又一代的學子健康成長。這正配合校慶主題「三十五載蒙主愛，師生攜手創未來」，希望蒙小的師生們秉持傳承與創新的精神，能夠攜手共進，創造更加美好的明天。為孩子們的成長提供最優質的教育資源。衷心祝願蒙小在未來的歲月裡繼續蓬勃發展，書寫更加輝煌的篇章。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

撰文 : 教評會

欄名 : 教評經脈

相關文章

學校動態｜多啦A夢頭像快閃昂坪 4間小學學生排出多啦A夢頭像
12:32 2024/06/07
學校動態｜多啦A夢頭像快閃昂坪 4間小學學生排出多啦A夢頭像
藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒
10:00 2024/06/11
藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒
校長專欄丨畢業將至愛官校長贈予愛的建議　「別想著贏別人只要想著別輸給自己」
15:53 2024/06/12
校長專欄丨畢業將至愛官校長贈予愛的建議　「別想著贏別人只要想著別輸給自己」

你可能感興趣

學校動態｜多啦A夢頭像快閃昂坪 4間小學學生排出多啦A夢頭像
12:32 2024/06/07
學校動態｜多啦A夢頭像快閃昂坪 4間小學學生排出多啦A夢頭像
藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒
10:00 2024/06/11
藝術治療︱養和資助NGO推藝術及遊戲治療計劃　助學生學習控制情緒
校長專欄丨畢業將至愛官校長贈予愛的建議　「別想著贏別人只要想著別輸給自己」
15:53 2024/06/12
校長專欄丨畢業將至愛官校長贈予愛的建議　「別想著贏別人只要想著別輸給自己」

最新專欄文章

教評專欄｜初探內地發展脈搏反思領導工作 基灣(愛蝶灣)校長：借鑒內地教育經驗發展
2024/05/31
教評專欄｜初探內地發展脈搏反思領導工作 基灣(愛蝶灣)校長：借鑒內地教育經驗發展
教評專欄｜鄧兆棠中學設午膳「睡眠」區大受歡迎　學生建立充足睡眠好習慣身心靈放鬆
2024/05/24
教評專欄｜鄧兆棠中學設午膳「睡眠」區大受歡迎　學生建立充足睡眠好習慣身心靈放鬆
教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
2024/05/17
教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)學生跳出校園赴大澳　以口述歷史體驗地景文學創作
2024/05/10
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)學生跳出校園赴大澳　以口述歷史體驗地景文學創作
教評專欄︱蒙黃花沃小學讓學生境外交流放眼世界　提升個人國際競爭力
2024/05/03
教評專欄︱蒙黃花沃小學讓學生境外交流放眼世界　提升個人國際競爭力
小學 慶典 蒙黃花沃紀念小學

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）