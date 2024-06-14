教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學喜迎35周年慶典　師生們傳承創新精神為孩子提供最優質教育

▲ 五月初，孩子們在老師的指揮下，於籃球場齊心協力拼湊出「MWFY」的字樣，以慶祝母校三十五歲的生日。

2024年，對中華基督教會蒙黃花沃紀念小學（簡稱「蒙小」）而言，是一個值得銘記的里程碑。今年9月1日，這所充滿歷史底蘊的學校將迎來其三十五周年的生日慶典。五月初，孩子們在老師的指揮下，於籃球場齊心協力拼湊出「MWFY」的字樣，以慶祝母校三十五歲的生日。這一舉動不僅展現了孩子們的團結精神，也彰顯了蒙小獨特的教育理念和校園文化。

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5月24日，隨著校慶倒數第100天的到來，學校舉辦了一場簡約而隆重的三十五周年校慶開展禮暨多元學習活動中心揭幕禮，共同暢想蒙小未來的輝煌篇章。

當天信興集團主席兼行政總裁蒙德揚博士及其千金Jasmie Mong女士、中華基督教會香港區會總幹事王家輝牧師、教務行政部主席高國雄牧師、學務總監陳俊傑先生、校監梁遠耀牧師、區議員陳孟宜校董、前校長蕭岳煊博士以及學校的校董們悉數出席，為蒙小送上最真摯的祝福。

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隨著嘉賓們把手放在七彩燈柱上，一隻鳳凰在燈光的映照下仿佛展翅高飛，象徵著蒙小將如鳳凰涅槃般，繼續培育一代又一代的學子健康成長。這正配合校慶主題「三十五載蒙主愛，師生攜手創未來」，希望蒙小的師生們秉持傳承與創新的精神，能夠攜手共進，創造更加美好的明天。為孩子們的成長提供最優質的教育資源。衷心祝願蒙小在未來的歲月裡繼續蓬勃發展，書寫更加輝煌的篇章。

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