特首答問會｜洪雯批國際金融中心「離地」　李家超︰聚焦本地會失國際性

▲ 立法會議員洪雯形容，香港國際金融中心「離地」，因絕大多數國際金融業務只是以香港為平台。（曾耀輝攝）

今日行政長官互動交流答問會上，立法會議員洪雯形容，香港國際金融中心「離地」，因絕大多數國際金融業務只是以香港為平台，與本地沒有太大關聯。特首李家超則強調，香港成功有賴高度國際化，國際金融中心的地位必然是國際化和開放予全世界，但不會忘記幫助和扶持香港公司，強調若只聚焦培育本地產業，就失去國際性。

洪雯舉例指，2018年香港交易所修改《上市規則》，新增18A章，允許未有收入或利潤的生物科技公司在主板上市，後來近60家生物科技公司通過18A章成功上市，香港迅速成為全球第二大生物科技融資中心。洪雯說，翻查這些公司，主營業務與香港有關聯的僅有兩三家。「換言之，香港成為全球生物科技融資中心，但本地生物科技產業發展並沒有真正受益。」她關注，政府會否在服務國際需求時，增加「本地」的維度，用好香港國際金融中心的角色，來服務本地、推動本地新質生產力的發展？

李家超回應指，全世界的國際金融中心都有不同角色，但一定要讓資金自由流通，否則只是屬於地方金融中心，這並非香港的定位。他同意要幫助本地的不同企業，但若聚焦培育本地，就會失去國際性。

洪雯在會後則指李家超未有真正回答到問題，她認為，問題在於雖然大部分國際金融業務都以香港為平台，但實際上企業並沒有真正在香港紮根，對本地經濟並沒有太大的貢獻和關聯。洪雯建議政府，考慮進一步放寬上市規則，要求有關上市企業需要在香港進行研發或開展新業務，促使這些企業在香港紮根，讓資本市場更好地服務於本地產業發展。

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