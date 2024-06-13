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多啦A夢展｜昂坪360主題䌫車、巨型扭蛋機登場    冀人流增長一成以內

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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「100%多啦A夢&FRIENDS @昂坪360」 。(王韻青攝)

相隔12年，7月中起本港再有多啦A夢大型主題展，昂坪360率先在6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動，設有2個多啦A夢主題䌫車車廂、巨型扭蛋機和胖虎唱歌場景。大會期望透過向東南亞地區加強推廣，人流有個位數百分比的增長。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，今次有3個車箱佈置為多啦A夢主題，當中2個為載客的水晶車廂，餘下一個為貼上31隻不同造型與表情的多啦A夢，惟不載客；指相關安排希望做到物以罕為貴，吸引乘客多搭數次，以捕捉主題車廂。

歌手林家謙參與展覽揭幕：

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昂坪360早前公布現時泰國及菲律賓為主要客源地，董沛銓稱，是次活動也會主力向東南亞地區宣傳，期望人流有單位數百分比增長。

門票一再售罄的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，主辦單位宣布收費展區將最後加場一星期，終極加場日期是8月12至18日。主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫指，收到很多市民希望加場的請求，因此安排最後一次的加場；至於免費場未有同步加場，林預計展期長一個多月，料市民期內都能順利參觀展覽，故沒有安排延長展期。

「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動同步設有「100%朋友召喚鈴」造型的巨型扭蛋機，高2.5米，設於昂坪市集圓形廣場上，附近同時設有6個不同造型的多啦A夢紙牌及法寶「隨意門」的擺設。完成指定步驟，即可參加扭蛋機抽獎活動，有機會得到多啦A夢法寶「時光布」造型文具等。

活動同時設有胖虎唱歌場景裝置及10個立體多啦A夢1比1原大雕塑。

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昂坪360同時推出360元標準䌫車季度門票，11月30日前無限次乘搭，買3張以上享有85折優惠。

多啦A夢主題纜車

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