非法性交｜涉與少女非法性交及妨礙司法公正　兩前男警還押8.20再訊

▲ 被告姚燕武（白衫）。（資料圖片）

2名前男警涉與15歲少女性交及拍攝對方裸照，被控與兒童非法性交及製作兒童色情物品等8罪，兩人擬不認罪，其後涉提出付少女10萬港元，換取她不出庭作證，兩人今（13日）於區域法院應訊。控方申請合併非法性交及妨礙司法公正兩案，兩名被告申請保釋被拒，還押至8月20日再訊，待辯方審視文件及提供法律意見。

被告姚燕武（27歲）及吳星熠（26歲），均報稱任職公務員。姚被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪及1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪。

控罪指，姚於2021年9月30日，在香港煽惑未滿16歲的女童X與他或向他做出嚴重猥褻行為。姚另於2021年1月1日至2022年2月15日，在荃灣大河道翠園賓館，兩度與或向X作出嚴重猥褻行為，即口交，以及與X非法性交。

吳被控2項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為罪、1項與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪及1項製作兒童色情物品罪。

控罪指，吳於2021年11月24日及2022年1月17日，兩度在港與或向X出嚴重猥褻行為，以及於2021年12月25日在香港與X非法性交，以及用手機製作了包含兒童色情內容的4張圖片 。

意圖妨礙司法公正罪則指，兩人在2023年12月23日，姚燕武代表吳星熠提出給X10萬港元，以換取X不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。

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記者：陳曉欣