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多啦A夢展覽｜收費展覽區最後加場一星期　6月17日網上搶購門票

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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巡迴特展加推門票將於6月17日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買加推場次8月12日至8月18日的收費展區門票。

【多啦A夢/多啦A夢展覽/多啦A夢&FRIENDS】全球最大型多啦A夢展覽之一的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，由創意品牌AllRightsReserved攜手Fujiko Pro呈獻，上月25日公開發售後旋即售罄，甚至一度加推門票亦極速搶購一空。今日主辦單位AllRightsReserved宣佈，收費展區將最後加場一星期，滿足觀眾的踴躍需求。

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鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

展覽期由7月13日開始，K11 Musea 6樓的收費展區（動漫藝術展覽廳及空中樂園），與發售獨家紀念品的期間限定店，加場後將會開放至8月18日。展覽其他部分包括星光大道暨海旁的免費展區（100%星光大道及户外展區），則會維持7月13日至8月11日開放，繼續讓市民旅客在長達一個月的展期內，免費參觀全球最高達12米的充氣多啦A夢、多啦A夢等角色的雕塑，及位於星光大道的一系列電影工作者立牌等展品，度過一個難忘的暑假。

加推門票6月17日早上11時KLOOK公開發售

這次破天荒大型展覽，獲得眾多本地及海外多啦A夢粉絲追捧，為本年度香港一大盛事。巡迴特展加推門票將於6月17日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買加推場次8月12日至8月18日的收費展區門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時將可領取非賣紀念品。。

而所有收費展區門票只限於網上購票。會場不設門票銷售，請參觀人士預先網購門票。

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