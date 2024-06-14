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咖啡配搭宜忌｜咖啡搭錯3類食物恐誘肝炎纏身 咖啡10大好處防中風+助抗癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【咖啡/咖啡配搭/咖啡配搭宜忌/肝炎/食物/燒脂/抗癌/抑鬱/中風/糖尿病/失智/帕金遜】咖啡好處多多，不少人平日都會用來提神或瘦身，但原來搭錯3類食物同食，亦有可能誘發貧血肝炎。不過只要飲用得宜，亦有台灣醫生就指出咖啡10大好處，可有助燒脂、抗癌、抗抑鬱等等！

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Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

綜合台媒及《Hello醫師》報道，飲咖啡時假如配搭錯以下3類食物，恐導致紅血球製造、影響中樞神經、肝臟及血糖等問題：

 

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  • 高鐵質食物：高鐵質食物如黑木耳、海藻類、動物肝臟等，搭配咖啡同食，咖啡中的咖啡因及單寧酸，會阻礙身體吸收鐵質，繼而影響身體製造血紅素。由於血紅素屬構成紅血球的重要物質，負責將氧氣輸送到身體各組織，假如鐵質攝取不足，身體無法製造充足紅血球，可引發缺鐵性貧血。
  • 酒精：酒精具鎮靜作用，可會減慢人體反應速度，咖啡因則具有興奮中樞神經、促進機體血液循環功用；兩者同飲可能會掩蓋某些酒精鎮靜作用，令人有清醒的錯覺，令人體難以察覺醉意，恐會增加酒精攝取過量風險，同時亦可導致酒醉及神經過度興奮，出現噁心、嘔吐、心跳加快、心悸、心慌、失眠多夢、神經衰弱等不適。長久下去，肝臟長期需分解酒精乙醇及其毒性造成負擔，會出現代謝障礙、異常等，甚至引致肝臟發炎。
  • 茶：茶及咖啡皆具有活血、醒腦、提神功效，兩者同飲會導致大腦神經興奮性加劇，繼而影響睡眠。

雖然如此，但如果飲用時避開「相克」食物，適量飲用咖啡其實對健康亦有非常多好處！台灣身心科醫生賴建翰就曾指出，咖啡除了用於提神、減肥、提升運動能力方面有幫助外，亦有以下10大好處：

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  • 提神醒腦：咖啡中所含有的咖啡因，可阻抑制性神經傳導物質「擋腺苷（Adenosine）」，有助促進睡眠，同時亦可提高腎上腺素（Adrenaline）及多巴胺（Dopamine），產生提神作用。
  • 燃燒脂肪：不含奶精、糖及牛奶等高熱量成分的黑咖啡，可增加新陳代謝率，幫助燃燒脂肪。
  • 抗氧化劑來源：不少人平日蔬菜及水果攝取不足，變相導致抗氧化劑攝取減少，令咖啡變成一種最適合攝取抗氧化劑的來源。此外，咖中所含的綠原酸（Chlorogenic acid）及咖啡酸（Caffeic acid），可有助對抗及消除自由基。
  • 幫助燃脂、提升耐力和運動表現：咖啡因可增加腎上腺素分泌，有助燃燒脂肪，產生自由脂肪酸（Free fatty acid），美國國家生物技術資訊中心研究亦曾提及指，咖啡因可增加運動時的力量和耐力。
  • 預防糖尿病：咖啡中所含的綠原酸，可降低葡萄糖進入血液的速度、避免產生胰島素抗性，有助降低由胰島素阻抗（Insulin resistance）或胰島素分泌能力減低產生的第二型糖尿病風險。
  • 預防肝癌和大腸癌：根據科學指南（Science Direct）研究指出，平日習慣飲咖啡人士患肝癌機率相較一般人降低了40%左右，每日飲4杯咖啡以上人士，更可大幅降低80%肝硬化機率、罹患大腸癌機率亦降低15%。
  • 可預防失智症：常發於65歲以上的老人身上的阿茲海默症（Alzheimer’s disease），目前並無根治辦法，一般只可透過經常性運動及健康飲食，來預防病發，惟有飲咖啡習慣的人士，患有阿茲海默症機率，相較一般人降低了65%。
  • 可預防帕金遜：帕金遜與阿茲海默症同樣屬於神經退化性疾病，兩者同樣無法根治，但有飲咖啡習慣的人士，患有帕金森氏症的機率有所下降，相信原因與咖啡因有關，因此飲用無咖啡因咖啡則無此效果。
  • 降低中風機率：目前未有任何研究證明咖啡因會增加患上心血管疾病風險，反而會降低罹患中風機率，而且有飲咖啡習慣的人士，血壓升高幅度極為微小，幾乎沒任何影響，不過仍建議本身患有高血壓（Hypertension）症狀人士，飲咖啡時要適量攝取。
  • 降低死亡率、延長壽命：美國國家生物技術資訊中心研究指出，飲咖啡可降低男性20%、女性26%死亡率，有助延長壽命。

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