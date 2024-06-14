消委會餅乾｜消委會評測60款餅乾含基因致癌物　11款4.5星高分餅乾最平＄12

▲ 消委會評測60款餅乾含基因致癌物，11款4.5星高分餅乾最平＄12。

【餅乾／消委會／零食／高脂／高糖／高鈉／致癌物】餅乾是不少人的首選零食，不過，消委會早前測試市面上60款餅乾，結果發現全部含有至少一種基因致癌物，同時有8成半餅乾屬高脂、高糖或高鈉。不過，有11款餅乾獲得4.5星或以上總評，其中一款更獲得5星總評。

最新影片推介：

11款高評分餅乾

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

消委會該次測試60款餅乾包括威化餅、消化餅、夾心餅及手指餅等，檢驗出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及（或）丙烯酰胺，當中有7成半樣本同時檢出3種污染物。其中有54款樣本檢出含環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至超過3900微克，含量差距極懸；另外，有55款含丙烯酰胺，含量則介乎每公斤32微克至620微克。

消委會指環氧丙醇及丙烯酰胺含均屬基因致癌物，前者同時具有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，後者於動物實驗中顯示會引致生殖及發育問題。

8成半樣本高糖、高脂或高鈉

營養素含量方面，消委會發現60個餅乾中有33款屬「高脂」（每100克食物含超過20克總脂肪）、13款屬「高鈉」（每100克含約600毫克）、27款屬「高糖」（每100克固體食物含超過15克糖），高脂、高鈉或高糖樣本佔整體約8成半。消委會提醒市民食用餅乾「醫肚」時應注意健康風險。

11款人氣餅乾營養比拼

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5