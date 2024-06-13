揾工難｜工程學博士「屈就」影印店月入6000元 老師揭其性格缺陷見工6年從無Offer

▲ 《男人不可以窮》劇照

又到一年畢業季，學歷高容易揾工？馬來西亞一名工程學博士畢業生，過去6年來努力尋找與自己學歷相符的工作始終石沉大海，他最後選擇在影印店工作，月薪還不到3000令吉（約6,000港元），他不敢買車買樓擔心會破產。

馬來西亞網紅老師莫哈末亞茲日前在facebook上發帖，講述其友人在2018年畢業於工程博士生，他原本以為友人在大學做教授，但他前幾日重遇友人，結果獲悉友人過去6年是在影印店工作，月薪不到6,000港元。

莫哈末亞茲表示，他的友人嘗試尋找與自己專業相符的工作，也去過無數次面試，卻始終沒有接到任何公司的offer。莫哈末亞茲也有分析友人的弱點是性格内向，說話謹慎及語速很慢。

他始終是內向型，不太愛說話。當他說話時，他都很謹慎，以至於他的語速很慢。

不過，他透露友人過去投資，現時雙倍獲利，但友人不敢買樓樓車，「他很害怕購買房車會導致經濟破產，畢竟屬於低收入人士。」

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