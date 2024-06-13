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香港小姐｜李天縱無懼被指怪獸家長　安排3歲女兒一日讀兩間幼稚園

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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李天縱安排3歲女兒一日讀兩間幼稚園。

36歲前落選港姐李天縱於2011年參選《香港小姐競選》後加入TVB，與內地導演婚後育有一女的她，相當花錢去栽培女兒，她曾透露計劃讓3歲的女兒Amber一天讀兩間幼稚園，結果被批評為「怪獸家長」。

她曾發長文回應，指小朋友讀兩間幼稚園是利多於弊。在日前，她分享「喜訊」指女兒Amber獲另一間幼稚園取錄，即上午會讀基督堂幼稚園，而下午則會讀創價幼稚園，即一天返兩間幼稚園。

【隱形戰隊】落選港姐產後搏盡拍打戲　李天縱感謝馬國明+唐詩詠【多圖】

李天縱女兒讀兩間幼稚園

李天縱在小紅書發文分享喜悅：

喜報！創價幼稚園K2插班收到 offer！ 在九龍宣道幼稚園，基督堂幼稚園之後的又一個喜訊，很喜歡的創價幼稚園的offer也收到了。

從相中所見，Amber做功課時用上兒童坐姿矯正器來托著下巴，難免令人擔心她會太疲累。

李天縱又親自為Amber操刀拍攝入讀創價的學生照，更親自修圖，對女兒的生活細節照顧周到。

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李天縱請「猛料」司機

李天縱為女兒而換了七人電動車，讓她在車上面換校服吃飯和午休。在上月，李天縱透露已聘請其菲傭姐姐的老公做司機，指對方在家鄕學歷高，大學畢業讀工程師，又會開大卡車。

她指由於香港考車比較嚴格，對方經過兩年努力，考了四次也終於考得到車牌，再把菲傭簽證轉成司機簽證就可以。

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