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家族榮耀之繼承者丨陳靜為投入角色近乎素顏上陣　DaDa騷演技層次豐富

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月12日）播出的第23集，焦點完全落在陳靜（DaDa）飾演的丘家大嫂Niki身上。

懷有守仁（許紹雄飾）BB而沾沾自喜的Niki，因太過意氣風發觸怒二嫂（又稱大媽）綺婷（余安安飾），及後綺婷竟將意外獲得的Niki「黑歷史」、以「偷龍轉鳳」方式在Niki的基金會主席就職典禮上公開，惹來全場賓客及記者嘩然。

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《家族榮耀之繼承者》

本身已愧於面對自己不堪過去的Niki，對於自己竟在原本應是最風光的時刻大庭廣眾出醜，先是大表愕然、再來是張惶失措；在半失神而又極度悲痛的情況下，Niki恍如小女孩般無助地企圖衝破人潮逃離現場，但最終因為情緒過於激動含淚倒地兼小產收場。

該幕Dada成功展現極複雜的情緒變化，由難以置信、震撼、羞愧、無助、驚恐、悲慟到痛楚，精彩的演出贏盡網民正評，亦令場口在內地播出後成《家族2》名場面之一，網民：「不愧是拿過金像獎的」、「兩分鐘的戲，由一臉得意到成功帶動觀眾情緒贏得同情」、「美麗的女人和一個悲慘的過去，誰不同情她呢？」、「我都看哭了」、「為了陳靜追劇，她真的演得好好，整部劇最喜歡就是她」。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨DaDa演技有層次

除小產場口，昨晚結尾的「手作甜品試探大媽」場口，Dada亦單憑眼神及微笑演出了濃濃的戲味。劇情講述Niki在小媽家碧（張鳳妮飾）得悉大媽是公開其黑材料並害到她流產的「幕後黑手」後，即「笑裡藏刀」地向頭腦簡單、只懂大吵大鬧的大媽連環出招。

Niki先是故作（表情看得出很故意）懂事、真摯又可憐地向大媽求好，由於Niki向來愛與大媽對著幹玩互寸，加上在心中有鬼的情況下，綺婷對於Niki的熱情感到相當尷尬又不自在。

《家族榮耀之繼承者》

就在綺婷最難過一刻，Niki竟著她試吃手作甜品，眼見綺婷猶豫的樣子，Niki先來一個「機心怒瞪」再附送一抹冷笑，之後Niki馬上將甜品塞進口裏以瓦解大媽戒心。

但為了同時立體演繹出Niki內心的滿腔仇恨，Niki咀嚼期間再趁綺婷不為意時瘋狂怒睥，由眼神到嘴角都是滿滿的恨意，直到看著大媽的竄態看到滿意了，Niki再擠出「充滿恐怖感的甜美笑容」，演技有層次得嚟還甚有張力，難怪獲網民封為劇中最大驚喜。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨許紹雄張鳳妮神助攻 

另外，3個焦點場口則不約而同發生在醫院，分別是Niki暈倒醒來後及出院之時與深情老公對話一幕，以及小媽向其打大媽小報告的回憶戲份。

3個場口都不約而同存在神助攻，就是出名好戲的許紹雄，及因復出演出《家族榮耀之繼承者》演技一再成為亮點的張鳳妮。

《家族榮耀之繼承者》

前者的憨直深情加溫柔、配以後者「棉裏針」的奸到爆演技，令網民看時大呼投入和肉緊。為了配合Niki的虛弱及「三無」：無力、無助及無靈魂，Niki除了全程呈「眼神死」狀態，而且更以近乎素顏的狀態上陣，相當專業。

其實Niki角色之所以如此入屋，網民除普遍認為最大關鍵是「敢愛敢恨、三觀正確」，網民補充指Dada恰到好處的演繹，亦是角色受歡迎主因之一，當中Dada最令網民驚艷的，是其近乎天花板程度的撒嬌技巧：「撒嬌撒得不造作」、「如演得過火就會變得討厭，陳靜厲害！」

《家族榮耀之繼承者》

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家族榮耀之繼承者 陳靜 許紹雄 余安安 電視劇 TVB

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