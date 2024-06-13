  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 18:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被搶人才｜前港足主帥北上教波　跳槽執教中甲球隊雲南玉昆　

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

安達臣正式加盟中甲雲南玉昆。（微博截圖）

香港男子足球代表隊主教練安達臣上月底突然辭職，當時他未透露去向，僅指獲得一份「不可拒絕的邀請」。目前中甲榜首球隊雲南玉昆昨日(12日)宣布，正式聘任安達臣為球隊主教練，形容對方對中國及亞洲足球有充分了解，堅信對方可帶領球隊達到新高度，並為球迷帶來更多快樂。

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

雲南玉昆昨日在微博發布公告，宣布安達臣出任球隊一隊主教練，公告首先羅列安達臣的成績，包括在執教朝鮮時獲得超過5成勝率，以及在執教港隊期間，帶領港隊相隨隔54年晉級亞洲盃決賽周、領軍躋身亞運會四強，創出歷來最佳成績。

球會亦有影片歡迎安達臣加盟，當中安達臣以普通話向球迷打招呼：「你好雲南！」他之後以英文表示，很開心加盟雲南玉昆，並希望在未來取得更多成功。雲南玉昆暫時在中甲13輪聯賽中取得9勝3和1負，以30分排榜首，正爭取來季升班中超。

點擊圖片放大
+2

現年61歲安達臣來自挪威，先後執教德甲緬恩斯、德乙卡爾斯魯厄，2016年出任朝鮮國家隊主教練，2021年獲聘為香港足球代表隊主教練。他的足球理念主張逼搶進攻，任內令港隊表現煥然一新，又歷史性帶領港隊打入亞運四強，亦自1968年後再次殺入亞洲盃決賽周，因而深受港隊球迷愛戴。

安達臣辭職後，足總安排助教盧斯爾暫代主教練一職，領軍港隊出戰2場世界盃外圍賽，分別對伊朗及土庫曼，成績為一負一和。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

運動員 代表隊 教練 德甲 世界盃 亞運會 挪威 足球 跳槽 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天