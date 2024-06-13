被搶人才｜前港足主帥北上教波　跳槽執教中甲球隊雲南玉昆　

▲ 安達臣正式加盟中甲雲南玉昆。（微博截圖）

香港男子足球代表隊主教練安達臣上月底突然辭職，當時他未透露去向，僅指獲得一份「不可拒絕的邀請」。目前中甲榜首球隊雲南玉昆昨日(12日)宣布，正式聘任安達臣為球隊主教練，形容對方對中國及亞洲足球有充分了解，堅信對方可帶領球隊達到新高度，並為球迷帶來更多快樂。

雲南玉昆昨日在微博發布公告，宣布安達臣出任球隊一隊主教練，公告首先羅列安達臣的成績，包括在執教朝鮮時獲得超過5成勝率，以及在執教港隊期間，帶領港隊相隨隔54年晉級亞洲盃決賽周、領軍躋身亞運會四強，創出歷來最佳成績。

球會亦有影片歡迎安達臣加盟，當中安達臣以普通話向球迷打招呼：「你好雲南！」他之後以英文表示，很開心加盟雲南玉昆，並希望在未來取得更多成功。雲南玉昆暫時在中甲13輪聯賽中取得9勝3和1負，以30分排榜首，正爭取來季升班中超。

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現年61歲安達臣來自挪威，先後執教德甲緬恩斯、德乙卡爾斯魯厄，2016年出任朝鮮國家隊主教練，2021年獲聘為香港足球代表隊主教練。他的足球理念主張逼搶進攻，任內令港隊表現煥然一新，又歷史性帶領港隊打入亞運四強，亦自1968年後再次殺入亞洲盃決賽周，因而深受港隊球迷愛戴。

安達臣辭職後，足總安排助教盧斯爾暫代主教練一職，領軍港隊出戰2場世界盃外圍賽，分別對伊朗及土庫曼，成績為一負一和。

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