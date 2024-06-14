靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽

▲ 添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎，105款安全雪糕雪條名單一覽。

【雪糕／添加劑／腸炎】君悅酒店內的3間餐廳接連食物中毒，6名兒童食雪糕後出現腹痛、發燒等症狀，當中5人驗出沙門氏菌。炎炎夏日，很多小朋友都會吃雪糕、雪條消暑，但家長選購時要留意，市面不少乳製品會加入乳化劑，中文大學曾引述海外研究指，添加劑E466及E433會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。TOPick曾檢視市面120款雪糕、雪條，整理出不含E466、E433的產品名單。

沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症

雪糕添加劑｜105款安全雪糕雪條

TOPick搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，品牌包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等，檢視包裝上的配料表，結果發現有105款產品不含E466和E433。點擊下圖查看完整名單：

Häagen-Dazs：

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MÖVENPICK：

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DREYER'S：

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雀巢：

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HALO TOP：

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Ice Age!：

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其他：

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雪糕添加劑｜E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

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雪糕添加劑｜症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

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