  • 29°C
香港時間 : 2024614日 (五) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎　105款安全雪糕雪條名單一覽

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 4 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

添加劑E466/E433或致無藥醫腸炎，105款安全雪糕雪條名單一覽。

【雪糕／添加劑／腸炎】君悅酒店內的3間餐廳接連食物中毒，6名兒童食雪糕後出現腹痛、發燒等症狀，當中5人驗出沙門氏菌。炎炎夏日，很多小朋友都會吃雪糕、雪條消暑，但家長選購時要留意，市面不少乳製品會加入乳化劑，中文大學曾引述海外研究指，添加劑E466及E433會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀恐伴隨終身。TOPick曾檢視市面120款雪糕、雪條，整理出不含E466、E433的產品名單。

沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症

雪糕添加劑｜105款安全雪糕雪條

TOPick搜羅各大超市120款預先包裝雪糕、雪條或冰凍甜點，品牌包括Häagen-Dazs、MÖVENPICK、雀巢等，檢視包裝上的配料表，結果發現有105款產品不含E466和E433。點擊下圖查看完整名單：

Häagen-Dazs：

點擊圖片放大
+21
+20

MÖVENPICK：

點擊圖片放大
+6
+5

DREYER'S：

點擊圖片放大
+18
+17

雀巢：

點擊圖片放大
+10
+9

HALO TOP：

點擊圖片放大
+4
+3

Ice Age!：

點擊圖片放大
+6
+5

其他：

點擊圖片放大
+26
+25

雪糕添加劑｜E466及E433可致腸發炎

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

最新影片：

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

雪糕添加劑｜症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

相關文章

靚媽精明眼｜9成牙膏含微量金屬或損智力發展　消委會11款5星滿分牙膏推介
17:32 2024/06/11
靚媽精明眼｜9成牙膏含微量金屬或損智力發展　消委會11款5星滿分牙膏推介
靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選
19:59 2024/06/06
靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
13:35 2024/06/05
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單

你可能感興趣

靚媽精明眼｜9成牙膏含微量金屬或損智力發展　消委會11款5星滿分牙膏推介
17:32 2024/06/11
靚媽精明眼｜9成牙膏含微量金屬或損智力發展　消委會11款5星滿分牙膏推介
靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選
19:59 2024/06/06
靚媽精明眼｜25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
13:35 2024/06/05
靚媽精明眼｜攝過量雌激素可致癌症性早熟　16款不含雌激素雞翼名單
兒童健康 雪糕 添加劑 食物中毒

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
返老還童｜46歲富豪花千萬抗老7個月心臟年輕9歲　醫生揭降心血管年齡1大關鍵
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間12:05）