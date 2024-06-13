大學發展｜科大商學院明年推亞洲首個家族辦公室及企業碩士課程　教家族傳承、文化

▲ 科技大學商學院將於明年9月推出亞洲首個「家族辦公室及家族企業理學碩士課程」。（左）科大商學院資深副院長許佳龍、（右）科大商學院院長譚嘉因。（梁凱婷攝）

政府近年著力吸引家族辦公室落戶香港，科技大學商學院將於明年9月推出亞洲首個「家族辦公室及家族企業理學碩士課程」，不只涉及財富管理，更會重點教授家族傳承、文化等方面，盼「扮演橋梁」促進大眾相關理解、推動發展。校方指，課程針對現職或有意加入家族辦公室及企業人士、與該範疇有業務來往人士，料首屆招收40至60名人。

科大商學院於2009年設立家族企業與家族辦公室研究中心，推動相關研究、教育及活動。科大商學院資深副院長許佳龍表示，香港有先天優勢，許多大型家族企業落地生根，但一直欠缺系統訓練、教育，同時家族辦公室與大學商學院課程「兩邊不太接合」，故盼開設新課程「幫助社會扮演橋樑角色」，令更多人了解家族辦公室及家族企業對社會經濟的影響、參與範疇要留意的地方，推動相關方面發展。

許佳龍亦指，家族企業及辦公室重視家族傳承、文化、價值及財富傳承等，理念與一般商業機構不同，甚至「遠不止於財富管理」，故新課程有別市面課程只聚焦財富管理，單單作為「金融學底下的一個分支」，反而會較著重跨學科學習，包括會邀請人文學科學者講解文化對企業的影響，而鑑證有關企業及辦公室的真偽亦非課程特點。他又稱，課程針對家族企業成員及希望服務家族企業的人士開設，分為1年全日制及2年兼讀制，學費為逾40萬元，預料年底通過大學審核，最快明年9月開課。

連同新課程，科大商學院將設有10個理學碩士課程。科大稱，位於觀塘、佔地全層的全新教學中心將於本年9月啟用，供有關碩士生使用。

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