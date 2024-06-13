串謀詐騙｜涉收賄助免費倒建築廢物　環保署外判商等6人准保釋候訊

▲ 涉收賄助免費倒建築廢物，環保署外判商等6人今提堂。資料圖片

4名環保署外判商員工涉收受廢物處置商員工的利是及飲品，協助回收商以「化妝車」掩人耳目，免費將建築廢物傾倒至堆填區。6人被廉署起訴串謀詐騙等罪，案件今（13日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至7月4日再訊，待控方準備轉介至區域法院的文件，被告准保釋候訊。

被告為麥劍坤（55歲，貨車司機）、林文健（31歲，工人）、麥華勝（66歲，售貨員）、鍾佩珍（58歲，磅橋操作員）、張錦寧（38歲）及鍾靜君（36歲，家庭主婦）。

案發時，麥劍坤及林文健受僱於天時環保廢料回收有限公司，麥華勝為環保署外判商，遠東環保垃圾堆填有限公司的傾倒區廢物檢驗員，其餘3名女被告均為磅橋操作員。

6名被告同被控1項串謀詐騙罪，麥劍坤另被控4項向代理人提供利益罪；麥華勝、鍾佩珍及張錦寧各被控1項代理人接受利益罪。

控罪指，6人於2021年1月至2022年6月期間串謀詐騙環保署，不誠實地掩飾和假稱由天時貨車傾倒到新界東北堆填區的廢物為非建築廢物，又在環保署進行突擊檢查前預早提醒麥劍坤，使天時的貨車能夠在逃避繳付費用的情況下在堆填區處置建築廢物。

麥劍坤另被控於上述約一年半期間，向麥華勝、鍾佩珍及張錦寧等4名遠東員工，提供利是、禮券及瓶裝飲料，作為提醒麥劍坤環保署將進行突擊檢查，以及使天時貨車處置建築廢物時無須付費的報酬。麥華勝、鍾佩珍及張錦寧則被控收受麥劍坤的利益。

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記者：陳曉欣