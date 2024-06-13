九龍城寨之圍城丨獲選韓國富川國際電影節閉幕電影　推出「城寨四子篇」 製作特輯慶祝

▲ 《九龍城寨之圍城》

連續43天成為香港單日票房冠軍的港產情懷動作電影《九龍城寨之圍城》，港澳總票房暫時錄得超過1億港元紀錄，獲廣大觀眾支持，票房繼續節節上升，繼電影今年入圍康城影展「午夜單元」，《九龍城寨之圍城》入圍第28屆富川國際奇幻電影節，並獲選為今屆影展閉幕電影。

將於7月4日至14日假韓國京畿道富川市舉行的第28屆富川國際奇幻電影節，公佈《九龍城寨之圍城》入圍影展，同時獲大會選為今屆閉幕電影，電影將於7月12日在當地舉行首映禮，而導演鄭保瑞屆時亦會出席紅地毯儀式。

為慶賀新喜訊，電影公司發放一條最新製作特輯《城寨四子篇》，最後更有彩蛋見到4子與導演完成殺科戲，而在魚排乾杯慶祝。

九龍城寨之圍城丨票房衝破1億元 觀眾唱《男朋友》古天樂回應：唔好喺度搞事！

九龍城寨之圍城丨指林峯是個好選擇

身為男一的「陳洛軍」林峯說：「基本上大家好有默契，好快就捉到自己角色。」至於「信一」劉俊謙說：「某啲動作做極都做唔到，我哋拍攝時會互相鼓勵，不知不覺令大家進入角色。」張文傑說：「我哋有時會試點演，但我哋唔會認真試，會玩着搞gag，但邊搞在埋位時就撞出火花。」

導演鄭保瑞表示：「好想搵香港新一代演員合作，我睇過佢哋作品，佢哋嘅氣質幾似漫畫中角色，而要搵一個有啲經歷嘅人，這個年齡層，林峯是個好選擇。」

九龍城寨之圍城丨彼此守望相助

鄭保瑞續指：「龍捲風幾愛惜後生仔，佢仲喺關鍵時刻都幫過呢幾個後生仔，搵演員時我直接諗起古仔，一個有經驗演員，喺呢個圈有位置，佢同一班年青演員關係，佢有適當高度，但唔會有好大距離，呢種關係幾似龍捲風同佢哋嘅關係。」

至於「十二少」胡子彤稱：「龍捲風基本上就等如城寨。」而古天樂則說：「我嘅角色係唔想佢哋去繼承呢個地方，而係守望相助去幫助城寨每個人嘅生活。」

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