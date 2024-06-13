香港小姐丨郭珮文孖陳敏之做直播　揮低同屆港姐三甲工作量

▲ Juliana真係好多工作。

港姐郭珮文（Juliana）自完成比賽後立即加入TVB，工作機會多多，完全是揮低同屆港姐三甲的工作量，足見她備受公司寵愛。

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Juliana孖敏之做直播

今日（13日）Juliana更孖住陳敏之做直播，敏之在社交平台上載一段二人在直播前的片段，片中可見，敏之很專心講解整個流程，而Juliana亦非常專心聆聽，又不時發問，果然相當認真。

最後，二人更望着鏡頭舉V，似乎合作得非常愉快。敏次發文表示：「今晚的直播你們記得要來，第一次和我們靚靚港姐合作，大家記得來看。」

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工作機會多多

Juliana現時有份參與《愛·回家之開心速遞》和《福祿壽訓練學院》，之前更有份拍攝《法證先鋒6 倖存者的救贖》，工作非常忙碌，亦是同屆港姐中工作量最多的一位。

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