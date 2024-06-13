  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小鐵漢｜小鐵漢媽媽指控前夫企圖家暴　列3點斥對方「戲子」離間母子關係

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

小鐵漢媽媽昨晚發文指控前夫企圖家暴，列3點斥對方離間母子關係。

【小鐵漢/先天性心臟病】患有先天性心臟病的「小鐵漢」（Kansas），自出生至今經歷多次手術，父母二人與兒子一同面對頹疾，如今健康成長重返校園。不過，今年2月爸爸Jayco宣布離婚，時隔數月，媽媽Doris昨晚（12日）於社交平台上發文，不點名指責前夫3大不是，又斥對方離間兒子與她的關係。

媽媽直指前夫離間母子關係

小鐵漢媽媽Doris昨日（12日）於社交平台上發文，不點名指責前夫Jayco在二人分開後，透過中傷離間她與兒子的關係，兒子更曾對她表示「佢（指Jayco）叫我要激你多啲，佢話你係衰人」。Doris亦指控前夫曾用相似對待自己不喜歡的人，先是以「衰」來形容，之後便會「洗腦」小朋友如何對待「衰人」。Doris對於前夫行為忍無可忍，直指無法忍受母子感情被離間。

（我）可以容忍你背後作無數大話、故仔，再宣傳自己幾『偉大』，但我絕對唔會容忍，某人離間我哋母子。

最新影片推介：

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

行事高調屢勸不改

另外，Doris表示數月前尚未辦理好離婚手續時，Jayco已急急宣布離婚並接受傳媒訪問，形容對方明明不是名人，行事卻比明星高調。Doris又指只是希望兒子可以做普通小朋友，不想過份於人前曝光，亦勸導前夫某些事毋須高調，怎料不被接納，最後更因而成為「衰人」。

點擊圖片放大
+3
+2

患抑鬱仍被語言中傷及「企圖家暴」

兒子患病，Doris盡心盡力照顧「同佢覆診、每日煮健康飯餸、煲湯」，可是對方卻毫不尊重她的付出，最終更患上抑鬱，在接受治療期間前夫更語言中傷甚至「企圖家暴」，導致二人離婚收場。

Doris亦指希望透過說出事件內情，讓兒子明白媽媽有苦衷，又指前夫之後會繼續消費單親爸爸的身份。

嚟緊戲子會繼續消費單親的名字。我預祝佢父親節快樂。

爸爸發文反擊

爸爸今日亦發文反擊，指鼓勵對方指控自己「企圖家暴」，他和兒子會配合一切調查。

本人謹此鼓勵當事人就 "企圖"家暴 指控向香港執法部門報案，本人（涉事人）以及兒子(在場人)樂意配合並接受一切調查，事件定能得到公正處理。

點擊圖片放大
+4
+3

Jayco年初宣布離婚指「和平分手」

小鐵漢爸爸今年2月將社交平台的頭像換成黑白照片，並寫上「Proud Single Dad」的字眼，暗示經已離婚。他接受訪問時稱與前妻已分開一段時間，當中理由為「過往多年雙方將大部分心力放在兒子身上，因而忽略對方令關係漸行漸遠」，最終導致和平分手。

Jayco亦指未來主要由他負責照顧小鐵漢，前妻不時亦會與兒子見面。他又表示會盡量在家工作，在聘請到合適的家傭前會由親友幫忙。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

相關文章

粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
今日 12:59
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
生命鬥士｜先天性心臟病兒子捱過6次手術　小鐵漢爸爸換黑白照宣佈離婚：不想解釋太多
14:34 2024/02/08
生命鬥士｜先天性心臟病兒子捱過6次手術　小鐵漢爸爸換黑白照宣佈離婚：不想解釋太多

你可能感興趣

粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
今日 12:59
粗心家長｜男童喇沙門外等巴士瞓身伸頭出馬路　家長只顧玩手機目擊港男投訴九巴
生命鬥士｜先天性心臟病兒子捱過6次手術　小鐵漢爸爸換黑白照宣佈離婚：不想解釋太多
14:34 2024/02/08
生命鬥士｜先天性心臟病兒子捱過6次手術　小鐵漢爸爸換黑白照宣佈離婚：不想解釋太多
網絡熱話 社交平台 離婚 心臟病

最高瀏覽

綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝