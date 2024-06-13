小鐵漢｜小鐵漢媽媽指控前夫企圖家暴　列3點斥對方「戲子」離間母子關係

▲ 小鐵漢媽媽昨晚發文指控前夫企圖家暴，列3點斥對方離間母子關係。

【小鐵漢/先天性心臟病】患有先天性心臟病的「小鐵漢」（Kansas），自出生至今經歷多次手術，父母二人與兒子一同面對頹疾，如今健康成長重返校園。不過，今年2月爸爸Jayco宣布離婚，時隔數月，媽媽Doris昨晚（12日）於社交平台上發文，不點名指責前夫3大不是，又斥對方離間兒子與她的關係。

媽媽直指前夫離間母子關係

小鐵漢媽媽Doris昨日（12日）於社交平台上發文，不點名指責前夫Jayco在二人分開後，透過中傷離間她與兒子的關係，兒子更曾對她表示「佢（指Jayco）叫我要激你多啲，佢話你係衰人」。Doris亦指控前夫曾用相似對待自己不喜歡的人，先是以「衰」來形容，之後便會「洗腦」小朋友如何對待「衰人」。Doris對於前夫行為忍無可忍，直指無法忍受母子感情被離間。

（我）可以容忍你背後作無數大話、故仔，再宣傳自己幾『偉大』，但我絕對唔會容忍，某人離間我哋母子。

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行事高調屢勸不改

另外，Doris表示數月前尚未辦理好離婚手續時，Jayco已急急宣布離婚並接受傳媒訪問，形容對方明明不是名人，行事卻比明星高調。Doris又指只是希望兒子可以做普通小朋友，不想過份於人前曝光，亦勸導前夫某些事毋須高調，怎料不被接納，最後更因而成為「衰人」。

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患抑鬱仍被語言中傷及「企圖家暴」

兒子患病，Doris盡心盡力照顧「同佢覆診、每日煮健康飯餸、煲湯」，可是對方卻毫不尊重她的付出，最終更患上抑鬱，在接受治療期間前夫更語言中傷甚至「企圖家暴」，導致二人離婚收場。

Doris亦指希望透過說出事件內情，讓兒子明白媽媽有苦衷，又指前夫之後會繼續消費單親爸爸的身份。

嚟緊戲子會繼續消費單親的名字。我預祝佢父親節快樂。

爸爸發文反擊

爸爸今日亦發文反擊，指鼓勵對方指控自己「企圖家暴」，他和兒子會配合一切調查。

本人謹此鼓勵當事人就 "企圖"家暴 指控向香港執法部門報案，本人（涉事人）以及兒子(在場人)樂意配合並接受一切調查，事件定能得到公正處理。

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Jayco年初宣布離婚指「和平分手」

小鐵漢爸爸今年2月將社交平台的頭像換成黑白照片，並寫上「Proud Single Dad」的字眼，暗示經已離婚。他接受訪問時稱與前妻已分開一段時間，當中理由為「過往多年雙方將大部分心力放在兒子身上，因而忽略對方令關係漸行漸遠」，最終導致和平分手。

Jayco亦指未來主要由他負責照顧小鐵漢，前妻不時亦會與兒子見面。他又表示會盡量在家工作，在聘請到合適的家傭前會由親友幫忙。

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