親子好去處｜觀塘全新室內遊樂場門票買一送一　$37.5起任玩彈床/波波池/陶瓷沙池120分鐘

▲ 全新室內兒童遊樂場Sparkles Playhouse已經開幕。

【親子好去處/Playhouse/買一送一優惠/兒童室內遊樂場】近日天氣又濕又熱，留在室內玩比較舒適！KKday推出觀塘全新室內兒童遊樂場Sparkles Playhouse入場門票買一送一優惠，今日（14日）下午3時開始搶購。

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全新室內兒童遊樂場Sparkles Playhouse已經開幕。場地以繽紛色彩及貍貓作主題，落地大玻璃窗配合自然太陽光，使場內任可地方都可以影到靚靚打卡相。場內主打顏色超靚超深不見底波波海，無論大人或小朋友都啱玩。場內更設有五彩陶瓷沙池、發光鋼琴滑梯、靚靚公主變裝室、彈床、迷你超市廚房等。

Sparkles Playhouse距離觀塘地鐵站僅1分鐘步程，大廈本身有停車場，無論乘車還是駕車過來都很方便。

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優惠價：星期一至五$150/2組，2大2小體驗平均$37.5/位（原價$180/組）

星期六至日及公眾假期：$180/2組，2大2小體驗平均$45/位（原價$230/組）

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優惠價： 星期一至五$99/組，1大1小體驗平均$49.5/位（原價$180/組）

星期六至日及公眾假期$130/組，1大1小體驗平均$65/位（原價$230/組）

優惠詳情：

預訂日期：2024年6月14日15:00至6月20日23:59

使用日期：2024年6月19日至7月31日

營業時間：10:00–20:00

地址：香港觀塘成業街7號20G寧晉中心

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