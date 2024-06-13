黃大仙停電｜謝展寰約見中電總裁　要求聘顧問檢視過去3年事故

▲ 環境及生態局局長謝展寰(右四)約見中華電力有限公司總裁羅嘉進(左三)，表達對事件極度關注。(政府新聞處)

昨晚(12日)黃大仙地區停電事故停電近5小時，環境及生態局局長謝展寰今日(13日)就約見中華電力有限公司總裁羅嘉進，表達對事件極度關注。當局表示，近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心中電服務水平是否下降，今次事故不能當作個別事件看待，謝展寰要求中電出資，由機電工程署聘請獨立顧問，複檢過去3年的所有電力驟降和供應中斷事故。

穩定可靠的電力供應對香港市民的生活，以及各層面的經濟活動都十分重要。近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心中電的服務水平是否有所下降。今次事故不能當作個別事件看待，中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會，維持一直以來香港賴以為榮的穩定可靠電力供應。



謝展寰會上向中電總裁提出要求中電出資，並由機電工程署（機電署）聘請獨立顧問，向機電署署長負責：

（一）複檢過去三年發生的所有電力驟降和供應中斷事故，列出原因、改善措施，和措施的執行情況和效果；

（二）全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力、維修和預防性維護安排、物料採購和驗收制度、監督和質量保證水平、人員資歷、培訓和再培訓要求；及

（三）就如何提升電力供應的穩定和可靠性，並減少未來發生事故機會作出全面建議。

就上述要求，機電署會和中電成立特別工作組，在12個月內完成工作並提交報告。機電署署長亦會邀請本地專家學者，成立督導小組，一同監督獨立顧問的工作，和就報告給予意見。同時，環境及生態局會繼續與中電就修改《管制計劃協議》增加罰則條款進行商討，以促使減少電力事故發生。



此外，就昨晚的供電事故，機電署已按《電力條例》（第406章）要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故四星期內提交詳細報告。

立法會議員簡慧敏質疑，到底政府的跟進行動是甚麽、是否有效，又指「供電可靠性」、「恢復供電獎賞」及「大型事故懲罰機制」等必須合理地審視，究竟能否達到政府希望加強監督電力供應的目標，期望環境及生態局繼續與中電就修改《管制計劃協議》增加罰則條款進行商討，以促使減少電力事故發生。

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