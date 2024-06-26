Sick問識答丨港男行沙灘傷口染「食人菌」致截肢　醫生拆解常見感染途徑 + 外遊自保法

【日本／食人菌／甲型鏈球菌／壞死性筋膜／截肢】暑假將至，但日本「食人菌」感染個案屢創新高，單在上半年便錄得近千宗。究竟「食人菌」是什麼? 又是如何感染? 市民外遊時應如何保護自己? 感染及傳染病科專科醫生曾祈殷接受訪問，分享過去曾遇過的本地嚴重感染個案，警告一旦不能及時得到適當治療，病人死亡率可高達3成。

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拆解「食人菌」真身

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，「食人菌」其實是甲型鏈球菌的俗稱，如果沒有及時以抗生素治療，死亡率可高達3成。病菌主要是透過飛沬、呼吸道分泌物及傷口來感染；常見症狀包括上呼吸道感染，咽喉發炎，喉嚨痛，發燒及肌肉痛；嚴重者會有細菌經傷口進入體內，可引致敗血症、瀰漫性血液凝固症，甚至死亡。

個案分享

曾祈殷指，過去便曾有男患者因腳部傷口感染「食人菌」，由於處理不及時，令病情惡化得很快，最終需要截肢。他指男患者因行沙灘，不小心受傷，讓甲型鏈球菌經傷口進入了筋腱筋膜位置，致壞死性筋膜，來到醫院時，儘管醫生已處方大量抗生素，惟情況已非常不理想，神智亦已經混亂，有多重器官衰竭情況。他最終需要截肢，才可以將感染制止。

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常見感染途徑

曾祈殷指，甲型鏈球菌常見傳播途徑，不外乎是透過飛沬及呼吸道分泌物來傳播，除此之外，當觸碰相關人士的物件或分泌物，而剛巧身上有傷口，亦可因此感染甲型鏈球菌。他警告即使是看似非常細小的蚊叮蟲咬傷口，甲型鏈球菌亦可以趁機入侵，因此絕不可輕視任何傷口。他又警告，病人一旦不能及時得到適當治療，死亡率可高達3成。

市民外遊保護措施

曾祈殷表示市民外遊時，可留意自身是否有觸碰公共設施，因為甲型鏈球菌可透過飛沬傳播，所以扶手, 門柄，水龍頭這些位置尤其需要留意；另外要時刻保持手部衛生清潔，避免手部沾染細菌；如果身上有傷口，姑勿論是創傷性，還是因為蚊叮蟲咬所引致的傷口，其實均要妥善處理，如找紗布包紮，或用外敷藥物敷治。

以日本為例，溫泉澡堂、以及郊外較多蚊蟲的地方，均是高危感染地方，市民外遊均需格外留意，乘坐人多擠迫之公共交通工具時，最好戴上口罩。

常見症狀

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高危人士

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