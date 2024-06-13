日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心

▲ 日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例，遊日留意呢3個高危縣，專家：喉嚨痛要小心。

【中毒性休克症候群／食人菌／STSS／甲型鏈球菌／日本／東京／傳染病／發燒／喉嚨痛】日本近期爆發甲型鏈球菌（俗稱食人菌或食肉菌）疫情，港人遊日時要注意！日本國立感染症研究所6月11日宣布，由甲型鏈球菌引起的鏈球菌中毒性休克綜合症（streptococcal toxic shock syndrome, STSS），今年已出現977例感染案例，其中東京佔最多病例，而疫情更蔓延至農村，3個縣屬高危。

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東京佔最多病例

日本國立感染症研究所指，自1999年開始，日本按《感染症法》報告確診「食人菌」個案以來，原有最高紀錄為2023年的941宗。不過，國立感染症研究所於6月11日宣布，根據初步統計結果，2024年患者人數迄今已達977人，年增約2.8倍，打破2023的最高紀錄。

根據各地區統計，東京佔最多病例，有145人確診，其次是愛知縣，有67人確診。日本東京放送公司（TBS）6月13日稱，位於本州西部面向日本海一側的地區山陰縣也都證實出現「食肉菌」感染。截至2024年5月，同在本州島西部山陰地方的島根縣已確診8宗，已超過2023年全年的病例（6宗）；而鳥取縣有6個確診病例，與2023年全年（6宗）一樣。

鏈球菌可引起咽炎

自2023年10月起，鳥取縣開始發出「甲型溶血性鏈球菌咽喉炎」警報，截至今年6月，患者人數已逾3,200人，增加約7倍。鳥取大學醫院感染科千酌浩樹教授表示，這是由一種稱為鏈球菌的細菌所引起的感染。通常會透過飛沫（例如唾液或呼吸道飛沫）進入人的身體，並引起稱為咽炎的喉嚨感染；若這種細菌從喉嚨或傷口感染腳或手，就會引起肌肉和皮膚的鏈球菌感染，稱為「壞死性筋膜炎」。

他指，在日本其中約一半的病例被稱為「暴發型」，感染的人大多年齡在30歲以上，其中老年人居多。患者在感染後全身會發生嚴重反應，血壓停止上升，肝、腎、心臟等多個器官受損，導致暴發性發作。而這種病不論病人年齡，感染很少會成為暴發性。

千酌浩樹教授指，這種細菌的感染途徑之一是飛沫，一個原因是新型冠狀病毒感染（COVID-19）大流行結束後，人人都除下了口罩；另一種導致傳播增加的原因，則是人們現在彼此的接觸比以前更密切，從而導致接觸感染。

這有可能在日本任何地方傳播，我認為如果它在兩個山陰縣傳播也不會令人驚訝。

3成患者48小時內可奪命

據衞生署資料，早期病徵包括高燒、發冷、頭暈、噁心和嘔吐、嚴重肌肉酸痛、及傷口部位疼痛加劇、出現腫脹和發紅。如出現鏈球菌中毒性休克綜合症（STSS），嚴重症狀包括低血壓、心率過快、呼吸急促，甚至出現器官衰竭的情況。

據了解，兒童感染時通常只會出現喉嚨發炎等症狀，但30歲以上成人感染時卻容易引發重症，導致肌肉壞死甚至死亡，致死率達3成至7成。日本川崎醫科大學教授中野貴司指出，一旦感染甲型鏈球菌，初期會出現發燒的症狀，短時間內恐引發多重器官衰竭。這些症狀會在發病幾小時內急速惡化，重症患者甚至發病半天就命危病逝。

東京女子醫科大學醫院感染症科教授菊池賢亦表示，大部分感染個案都是因腳部傷口感染發病，約3成患者發病後會在48小時內死亡。他指，部分患者在感染後，早上腳趾可能會有點腫脹，中午時紅腫部位便會慢慢擴及膝蓋。因此，建議高齡者應選擇合腳的鞋子，避免因腳部磨傷，而引發感染風險，平常則需保持腳部清潔。

6大高危人士

台大醫院小兒感染科醫生黃立民表示，甲型鏈球菌是環境中一直存在的細菌，除飛沫傳染外，若有人碰觸到帶菌患者的口水，再去抓皮膚，此菌就有可能透過皮膚破損深入皮下組織或肌肉。他指，一般人感染此菌可以用抗生素治療，大多可以康復，但若是幼兒、長者、糖尿病患者、洗腎患者、癌症患者與身上有傷口等身體較虛弱的人，一旦感染容易致命。

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注意2部位衛生 降低感染風險

台灣衛福部疾管署副署長曾淑慧曾表示，感染「食肉菌」可能會導致猩紅熱，或引發自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病，或是急性感染後出現腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症。故此，她提醒大眾應注意手部衛生和呼吸道禮節，如咳嗽時應用手掩蓋口鼻，及後應盡快洗手，以降低傳播及感染風險。

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