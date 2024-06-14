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生命鬥士｜3孩星媽歷18次化療勇抗乳癌　5歲女兒生日許願：媽媽不再患癌

育兒資訊

發布時間： 56 分鐘前

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台灣星媽朱芯儀認為誕下女兒是人生中最好的決定，猶如「中了六合彩」般好運。（取圖自朱芯儀Amanda Chu的instagram）

台灣星媽朱芯儀於2021年時發現右邊乳房有顆會動的東西，然後上節目時被醫生叮囑要趕緊求醫，最後確診患上乳癌，幸好接受18次化療後成功抵抗癌症。近日，她為小女兒慶祝5歲生日，發現愛女的願望竟是「為自己祝福」，大呼感動，溫馨的畫面令網友也感受到濃濃的愛意。

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綜合台媒的報導，現年38歲的朱芯儀與丈夫育有兩子一女。經過長時間的抗癌路程，朱芯儀現已康復，並且更珍惜與家人一起的快樂時光。

女兒許願母親永遠不再患癌

本月11日，是朱芯儀女兒湘湘的5歲生日。朱芯儀在個人社交平台上載了與女兒慶祝的帖文及24小時限時動態。從圖中可見，小壽星當日身穿一襲白色連身裙，兩名哥哥陪伴在旁，眾人為小壽星唱完「生日快樂」歌後，她便用上「BB音」許了兩個願望，第一個是︰

希望媽媽身體健康，永遠不要有癌症。

聽罷後的朱芯儀非常感動，原來年紀輕輕的孩子也非常懂事，更一直把自己記掛在心中，直言「這種貼心的寶貝哪裡找？」她更認為誕下女兒是人生中最好的決定，猶如用上了畢生的運氣，

生到你就是生命中了大樂透。

第二願望是希望父母賺好多錢

不過，女兒湘湘隨即許下了第二個願望，表示希望父母能賺好多錢，這樣自己便有更多的玩具。本來深受感動的朱芯儀瞬間破涕為笑，直言：

小孩的願望很實際。

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願女兒有強大心智面對人生的困難

在帖文末，朱芯儀也向女兒獻上最深的祝福，除了希望孩子能一直被家人寵愛著，亦願她能永遠健康快樂。此外，由於朱芯儀的人生旅途經歷甚多，在抗癌之路上也飽受不少的身心折磨，所以她也作出祈願，

祝妳遇到困難有強大的心智迎刃而解。

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