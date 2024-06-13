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遊日注意｜日本兒童退燒藥出問題藥丸變質　藥廠籲勿食用緊急回收逾15萬盒

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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日本一款兒童退燒藥出問題須緊急回收。

【日本藥妝/藥物回收/退燒藥/兒童健康】不少靚媽去日本旅行都會到藥妝店掃貨，買定各種藥品「看門口」。不過日本一款兒童退燒藥「ムヒのこども解熱鎮痛顆粒」因包裝出現問題，導致藥物可能變色或變質，涉事公司「池田模範堂」緊急回收15萬盒產品。

根據日本電視台（Nippon TV）報道，池田模範堂表示，旗下一款藥物「ムヒのこども解熱鎮痛顆粒」，部分內包裝出現問題，導致藥品可能因為接觸到空氣或濕氣變色，或造成有效成分減少，因此自行回收部分批號產品。

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池田模範堂「ムヒのこども解熱鎮痛顆粒」。（Amazon圖片）

涉事產品外盒上印刷的3碼製造號碼分別是101、102、103、201及202，使用期限為2025年5月至12月，合共15萬1220盒。

池田模範堂表示，雖然藥物出現變色或變質不會造成嚴重健康問題，但仍呼籲已購買的消費者辦理退貨，不要服用相關產品。

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據富山電視台報道，池田模範堂表示，今年5月接獲消費者反映「藥品疑似變色」，其後展開調查，並確認由於內包裝未緊密黏合產生孔洞所致，但目前未有接獲有民眾健康受害的通報。

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