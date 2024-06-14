  • 30°C
香港時間 : 2024614日 (五) 09:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐國盃今深夜開鑼　全城關注分組賽5場重頭戲

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

四年一度球壇盛事歐洲國家盃2024將於今晚（14日）深夜3時揭幕，一連13日分組賽晚晚激戰連場。

四年一度球壇盛事歐洲國家盃2024將於今晚（14日）深夜3時揭幕，一連13日分組賽晚晚激戰連場！不少賽事安排在凌晨12時和3時上演，實在考驗球迷耐戰力。如果無法睇足每一場，也要特別留意分組賽5場重量級戲碼，萬勿錯過！

另外歐國盃期間馬會更開始推出全新「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」選擇，讓球迷更有彈性即場投注心水，請留意文末介紹！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
影證件相｜去旅行前申請護照及回鄉證　3款證件相修圖APP推介+教學

第一場：德國 vs 蘇格蘭（開賽時間：6月14日深夜3時）

揭幕戰由德國坐陣慕尼黑安聯球場迎戰蘇格蘭，揭開本屆歐國盃序幕。德國近年在大賽遭逢連番挫折，今次回師主場出擊，誓必重振聲威。事實上，德國在自家國土踢大賽向來有保證，此前3次皆成功至少打入四強，分別是1974年奪得世界盃冠軍，1988歐國盃打入四強，以及2006年世界盃取得季軍。

此外，東道主在揭幕戰也表現優異，近6屆歐國盃的揭幕戰，主辦國享獲4勝，加上德國兩大超新星穆斯亞拿和科利安華迪斯盤傳射俱佳，整體實力明顯優於蘇格蘭，勝望極濃。

揭幕戰由德國坐陣慕尼黑安聯球場迎戰蘇格蘭，揭開本屆歐國盃序幕。

更多德國 vs 蘇格蘭相關賠率

第二場：塞爾維亞 vs 英格蘭（開賽時間：6月16日深夜3時）

大眾熱門英格蘭登場，首戰對有力爭出線的塞爾維亞，英軍為打好出線根基，首戰必打醒十二分精神。不過，向來慢熱的英格蘭在過去7屆歐國盃分組賽首戰，只得1勝4和2負，成績一般，可幸所勝一仗是上屆分組賽擊敗克羅地亞，或成為轉勢之戰。

英軍近年盛產攻擊好手，哈利卡尼、比寧咸、沙卡、菲爾科頓全都能傳擅射，有望先取得入球，特別要留意哈利卡尼，這位拜仁射手在近3屆大賽一共攻入12球，與麥巴比並列歐洲最多入球球員，非常厲害。

大眾熱門英格蘭登場，首戰對有力爭出線的塞爾維亞，英軍為打好出線根基，首戰必打醒十二分精神

更多塞爾維亞 vs英格蘭相關賠率

第三戰：葡萄牙 vs 捷克（開賽時間：6月18日深夜3時）

C朗拿度第6度領軍出戰歐國盃，首戰面對分組最大敵人捷克，勢成爭取首名出線關鍵戰。事實上，葡萄牙早已非C朗拿度一人球隊，中場線由曼市雙雄般奴費迧迪斯和貝拿度施華領軍，前線有祖達、祖奧菲利斯和拉法里奧，極具侵略性。

捷克雖為歐洲二線球隊，但擅踢穩守突擊，在決賽周演出穩定，近3屆2度晉級淘汰賽，主力射手柏德列舒希克今季協助利華克遜在德甲不敗封王，上屆歐國盃與C朗拿度以5球並列神射手，射術精湛。

C朗拿度第6度領軍出戰歐國盃，首戰面對分組最大敵人捷克，勢成爭取首名出線關鍵戰。

更多葡萄牙 vs 捷克相關賠率

第四戰：西班牙 vs 意大利（開賽時間：6月20日深夜3時）

死亡之組兩大熱門於次輪碰頭，一旦兩軍未能於首戰贏波，此戰必具生死戰味道，球迷萬勿錯過。西班牙近年人才輩出，多位年青好手在巴塞隆拿嶄露頭角後，迅即入選大國腳，加上經驗戰將洛迪、莫拉達領軍，經驗與活力俱備。

衛冕冠軍意大利雖不如德國、英格蘭般被捧成大熱，但一如上屆也在看淡之下踢出超水準摘下錦標，意軍戰力亦不容小覷。意甲球隊近年在歐洲賽成績優異，阿特蘭大剛摘下歐霸盃冠軍，國際米蘭上季亦晉身歐聯決賽，可見意軍實力並不比歐洲列強差，與西班牙必有一番龍爭虎鬥。

死亡之組兩大熱門於次輪碰頭，一旦兩軍未能於首戰贏波，此戰必具生死戰味道，球迷萬勿錯過。

更多西班牙 vs 意大利相關賠率

第五戰：荷蘭 vs 法國（開賽時間：6月21日深夜3時）

歐洲兩大傳統強豪在次輪相遇，預期將是D組首名爭奪戰。坐擁新世代球王麥巴比的法國，前中後三線實力強勁，2年前在世界盃決賽僅以十二碼不敵阿根廷，必定渴望在歐國盃爭取冠軍榮譽。

荷蘭經過一段黑暗期後，近年戰績逐步上升，2022世界盃僅在八強不敵最終冠軍阿根廷，2022/23歐國聯也躋身四強。防線有利物浦的雲迪克統領，配合英超最快速球員雲達芬鎮守中路，前線由快馬西蒙斯、加普、迪比攻堅。

歐洲兩大傳統強豪在次輪相遇，預期將是D組首名爭奪戰。

更多荷蘭 vs 法國相關賠率

除了欣賞歐國盃揭幕戰外，馬會更在6月15日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」選擇，讓球迷更有彈性即場根據形勢下注。

以揭幕戰德國對蘇格蘭為例，假如開賽後30分鐘德國隊已經領先1:0，而即場開出讓球數為德國(-2/-2.5)，如果球迷認為德國狂攻下有力大勝而即場投注德國(-2/-2.5)讓球勝，最終賽果德國隊贏3球或以上的話，則代表勝出並獲全部派彩。假如德國隊最後贏兩球，則半注未能勝出，半注退還本金。相反最後德國只贏1球或未能勝出的話，則代表該投注未能勝出。

歐聯 馬會 歐洲 阿根廷 蘇格蘭 英格蘭

最高瀏覽

戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
日本食人菌｜日本「食人菌」肆虐東京佔最多病例　遊日留意呢3個高危縣專家籲喉嚨痛要小心
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
六合彩︱第65期攪珠有結果　即對號碼頭獎有無你份
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月14日 時間04:05）