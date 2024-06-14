歐國盃今深夜開鑼　全城關注分組賽5場重頭戲

▲ 四年一度球壇盛事歐洲國家盃2024將於今晚（14日）深夜3時揭幕，一連13日分組賽晚晚激戰連場。

四年一度球壇盛事歐洲國家盃2024將於今晚（14日）深夜3時揭幕，一連13日分組賽晚晚激戰連場！不少賽事安排在凌晨12時和3時上演，實在考驗球迷耐戰力。如果無法睇足每一場，也要特別留意分組賽5場重量級戲碼，萬勿錯過！

另外歐國盃期間馬會更開始推出全新「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」選擇，讓球迷更有彈性即場投注心水，請留意文末介紹！

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第一場：德國 vs 蘇格蘭（開賽時間：6月14日深夜3時）

揭幕戰由德國坐陣慕尼黑安聯球場迎戰蘇格蘭，揭開本屆歐國盃序幕。德國近年在大賽遭逢連番挫折，今次回師主場出擊，誓必重振聲威。事實上，德國在自家國土踢大賽向來有保證，此前3次皆成功至少打入四強，分別是1974年奪得世界盃冠軍，1988歐國盃打入四強，以及2006年世界盃取得季軍。

此外，東道主在揭幕戰也表現優異，近6屆歐國盃的揭幕戰，主辦國享獲4勝，加上德國兩大超新星穆斯亞拿和科利安華迪斯盤傳射俱佳，整體實力明顯優於蘇格蘭，勝望極濃。

▲ 揭幕戰由德國坐陣慕尼黑安聯球場迎戰蘇格蘭，揭開本屆歐國盃序幕。

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第二場：塞爾維亞 vs 英格蘭（開賽時間：6月16日深夜3時）

大眾熱門英格蘭登場，首戰對有力爭出線的塞爾維亞，英軍為打好出線根基，首戰必打醒十二分精神。不過，向來慢熱的英格蘭在過去7屆歐國盃分組賽首戰，只得1勝4和2負，成績一般，可幸所勝一仗是上屆分組賽擊敗克羅地亞，或成為轉勢之戰。

英軍近年盛產攻擊好手，哈利卡尼、比寧咸、沙卡、菲爾科頓全都能傳擅射，有望先取得入球，特別要留意哈利卡尼，這位拜仁射手在近3屆大賽一共攻入12球，與麥巴比並列歐洲最多入球球員，非常厲害。

▲ 大眾熱門英格蘭登場，首戰對有力爭出線的塞爾維亞，英軍為打好出線根基，首戰必打醒十二分精神

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第三戰：葡萄牙 vs 捷克（開賽時間：6月18日深夜3時）

C朗拿度第6度領軍出戰歐國盃，首戰面對分組最大敵人捷克，勢成爭取首名出線關鍵戰。事實上，葡萄牙早已非C朗拿度一人球隊，中場線由曼市雙雄般奴費迧迪斯和貝拿度施華領軍，前線有祖達、祖奧菲利斯和拉法里奧，極具侵略性。

捷克雖為歐洲二線球隊，但擅踢穩守突擊，在決賽周演出穩定，近3屆2度晉級淘汰賽，主力射手柏德列舒希克今季協助利華克遜在德甲不敗封王，上屆歐國盃與C朗拿度以5球並列神射手，射術精湛。

▲ C朗拿度第6度領軍出戰歐國盃，首戰面對分組最大敵人捷克，勢成爭取首名出線關鍵戰。

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第四戰：西班牙 vs 意大利（開賽時間：6月20日深夜3時）

死亡之組兩大熱門於次輪碰頭，一旦兩軍未能於首戰贏波，此戰必具生死戰味道，球迷萬勿錯過。西班牙近年人才輩出，多位年青好手在巴塞隆拿嶄露頭角後，迅即入選大國腳，加上經驗戰將洛迪、莫拉達領軍，經驗與活力俱備。

衛冕冠軍意大利雖不如德國、英格蘭般被捧成大熱，但一如上屆也在看淡之下踢出超水準摘下錦標，意軍戰力亦不容小覷。意甲球隊近年在歐洲賽成績優異，阿特蘭大剛摘下歐霸盃冠軍，國際米蘭上季亦晉身歐聯決賽，可見意軍實力並不比歐洲列強差，與西班牙必有一番龍爭虎鬥。

▲ 死亡之組兩大熱門於次輪碰頭，一旦兩軍未能於首戰贏波，此戰必具生死戰味道，球迷萬勿錯過。

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第五戰：荷蘭 vs 法國（開賽時間：6月21日深夜3時）

歐洲兩大傳統強豪在次輪相遇，預期將是D組首名爭奪戰。坐擁新世代球王麥巴比的法國，前中後三線實力強勁，2年前在世界盃決賽僅以十二碼不敵阿根廷，必定渴望在歐國盃爭取冠軍榮譽。

荷蘭經過一段黑暗期後，近年戰績逐步上升，2022世界盃僅在八強不敵最終冠軍阿根廷，2022/23歐國聯也躋身四強。防線有利物浦的雲迪克統領，配合英超最快速球員雲達芬鎮守中路，前線由快馬西蒙斯、加普、迪比攻堅。

▲ 歐洲兩大傳統強豪在次輪相遇，預期將是D組首名爭奪戰。

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除了欣賞歐國盃揭幕戰外，馬會更在6月15日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」選擇，讓球迷更有彈性即場根據形勢下注。

以揭幕戰德國對蘇格蘭為例，假如開賽後30分鐘德國隊已經領先1:0，而即場開出讓球數為德國(-2/-2.5)，如果球迷認為德國狂攻下有力大勝而即場投注德國(-2/-2.5)讓球勝，最終賽果德國隊贏3球或以上的話，則代表勝出並獲全部派彩。假如德國隊最後贏兩球，則半注未能勝出，半注退還本金。相反最後德國只贏1球或未能勝出的話，則代表該投注未能勝出。