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虛假學歷︱科大學者：面試曾揭發學生偽造學歷　未能回答畢業院校導師資料

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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科大商學院資深副院長許佳龍指，大學著重課程質素、形象，並設嚴謹的學歷審核機制。（資料圖片）

有本地大學日前證實有碩士生被揭以假學歷入學，科大商學院資深副院長許佳龍指，科大設嚴謹的學歷審核機制，學生入學前必須經過面試，並稱有教師曾藉面試揭發學生偽造學歷、「非常有效」。他又認為，學生藉中介機構報讀碩士課程情況加劇，惟報名程序簡單、無此必要。

對於假學歷事件，許佳龍表示，科大設嚴謹的學歷審核機制，不接受學生自行提供學歷證明，必須由畢業院校或官方機構提供證明，並會經篩選後，為申請人安排面試「打爛沙盤問到篤」。他更提到，過往有教師在面試過程發現學生偽造學歷，如問及畢業院校導師資料時「甚麼都不知道」，相信面試非常有效、「走漏機會不大」，但大部分個案涉及海外學生，難以跟進處理。若被揭以假學歷入學，許指，學生會被革除學籍，就算已完成學位亦會被裭奪學籍，但強調商學院至今未曾發生過在校學生學歷造假事件。

許佳龍又稱，近年學生透過中介機構「一條龍」報讀碩士課程的情況比以往「嚴重」，當中內地生佔比較多，曾有學生向學校告發事件。但他認為，中介費價格高昂、可達數十萬不等，而報讀本港院校程序簡單，毋須尋求中介協助，若能力達標的學生找中介更是「有點傻」，亦懷疑他們入讀大學的決心。

另外，許佳龍提到，每年高達1萬人申請報讀商學院碩士課程，但院校最終只會取錄逾900人，強調大學著重課程質素、形象，收生人數屬次要，不希望外間出現「香港有大學賣學位」的觀感。

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