黎諾懿與SEN學童爸爸深情對話　 籲大眾多關懷照顧者心靈

▲ 黎諾懿首次到訪早期教育及訓練中心。

藝人黎諾懿趁父親節臨近，特別到訪協康會的早期教育及訓練中心，與育有SEN孩子的家長爸爸交流「湊仔經」，更親身入治療室參與早嬰孩子的訓練。

是次參觀協康會，和SEN小朋友在課堂中互動，更與家長爸爸對談，對SEN孩子及照顧者有嶄新的體會。

諾懿育有6歲大兒子「小春雞」和2歲的小兒子「小冬牛」，重視家庭的他與太太一直悉心栽培兩子，有豐富湊仔經驗。

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首次探訪

他首次到訪早期教育及訓練中心，看到中心設計以交通工具作主題，切合SEN孩子的喜好，打破了他對特殊幼兒中心的刻板印象。

諾懿更走進治療室，參與早產幼童的個別訓練，大讚治療師及老師非常專業及有耐性。諾懿表示：「以往對SEN小孩的印象就是不聽指令，以及非常好動，但親身和他們相處後，發現只要給予他們更多的耐性和時間，慢慢也能見證他們的改善。」

與SEN孩子家長爸爸對談



諾懿與家長余先生交流「湊仔經」時，得知余先生的兒子Alvin在2歲時發現有發展遲緩，對聲音十分敏感，受到外在環境刺激時，情緒容易波動，與兒子外出時難免遭受冷眼。

後來帶兒子接受協康會的訓練，不但自己學習與兒子的相處之道，亦見證著兒子的社交技巧大大改善。

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留意身邊照顧者的情緒

同樣作為父親，諾懿很明白余先生作為照顧者的壓力：「男士一般都較內歛，有壓力情緒都不輕易流露，育有SEN孩子的爸爸，既要照顧家庭，又要保持理性繼續前行，實在不易。」

他希望大家多留意身邊照顧者的情緒，聆聽和陪伴都是一種支持。作為爸爸，諾懿認為自己會盡力讓兒子健康地成長，幫助他們發掘自己的潛能和專長。

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