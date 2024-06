音樂迷︱足球巨星碧咸成為B&W品牌代言人 喜歡聽歌：歌曲相伴家庭中的特別時刻

▲ 足球巨星碧咸成為Bowers & Wilkins (B&W)的品牌代言人。

音樂,在很多人的生活中,也有一個重要的位置。對於常常四處工作的我,耳機是我的必需品,在坐車時聽歌,可以隔絕外界聲音,也可以締造一個專屬的小空間, 聽著喜歡的音樂,讓腦袋放鬆一下。

而英國音響品牌是Bowers & Wilkins (B&W)是我其中一個喜歡的品牌,最近他們宣布碧咸擔任他們的品牌代言人,奢華時尚音響品牌配萬人迷足球巨星,這組合有新鮮感之餘,也沒有一絲遺和感。

▲ 碧咸戴上了Bowers & Wilkins旗艦頭戴式耳機 Px8,十分有型。(圖片由品牌提供)

原來,碧咸都是B&W的粉絲,他同樣被產品牌的性能和設計吸引著。他認為:「音樂一直在我生活中扮演著一個相當重要的角色。我可以聽到一首歌就馬上記起當時身在何處及所做的事情。在我們家庭中,每當發生特別時刻,有一首歌與之相伴。」

我對碧咸這個分享很有共鳴!不知大家會不會想我這樣,當我遇上一首喜歡的歌曲,會不斷重覆聽,可能一天聽10多次。

初中時期,我愛聽鄧麗欣的情歌,特別是《電燈膽》和《他不准我哭》。當時沒太深究歌詞內容,純粹覺得好聽,自己跟著唱,於是我常常迫幾位一起放學的好朋友聽我唱歌。他們無奈地聽我唱,聽到走音也要很給我面子的敷衍我,說我唱得不錯。雖然這些是傷心失戀情歌,但每當再次聽到這兩首歌,青春無憂、無無聊聊的中學美好回憶便會浮現出來。

後來有一段日子,我經歷很多不如意的事情,朋友介紹我聽鄭秀文的《吃掉悲傷》,學習將悲傷消化,續漸復原,再振作起來。這首歌,陪我渡過最艱難最孤單的時刻,我不斷重覆地聽,漸漸被音樂療癒。渡過了艱難的日子,再聽回《吃掉悲傷》,很自然憶起當時的事情和感受,但回望過去,我發現自己成長了,也放下這些事情上帶來的負面感受。

現在作為媽媽,陪伴BB時,被灌輸一堆Cocomelon和迪士尼的兒歌。BB一聽到《baby shark》前奏,也手舞足蹈,秒進狀態!有時自己工作時也會不自覺地哼起「The wheels on the bus go round and round......」,然後又掛念一下在家的BB。

音樂不僅能營造專屬的私人空間,也能喚起人生不同階段的珍貴回憶。從青春無憂的中學時代,到經歷人生低谷後的療癒,再到現在與BB一同分享兒歌,音樂陪伴了我人生的每一個特別時刻。

正如碧咸所說,音樂是生活中不可或缺的一部分。它不僅能讓人緩解壓力,抒發情感,更能喚起珍貴的回憶,串連生命的點點滴滴。大家也有這些代表著不同重要事情或階段的歌曲嗎?

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】