音樂迷︱足球巨星碧咸成為B&W品牌代言人 喜歡聽歌：歌曲相伴家庭中的特別時刻

▲ 足球巨星碧咸成為Bowers & Wilkins (B&W)的品牌代言人。

音樂，在很多人的生活中，也有一個重要的位置。對於常常四處工作的我，耳機是我的必需品，在坐車時聽歌，可以隔絕外界聲音，也可以締造一個專屬的小空間， 聽著喜歡的音樂，讓腦袋放鬆一下。

而英國音響品牌是Bowers & Wilkins (B&W)是我其中一個喜歡的品牌，最近他們宣布碧咸擔任他們的品牌代言人，奢華時尚音響品牌配萬人迷足球巨星，這組合有新鮮感之餘，也沒有一絲遺和感。

▲ 碧咸戴上了Bowers & Wilkins旗艦頭戴式耳機 Px8，十分有型。（圖片由品牌提供）

原來，碧咸都是B&W的粉絲，他同樣被產品牌的性能和設計吸引著。他認為：「音樂一直在我生活中扮演著一個相當重要的角色。我可以聽到一首歌就馬上記起當時身在何處及所做的事情。在我們家庭中，每當發生特別時刻，有一首歌與之相伴。」

我對碧咸這個分享很有共鳴！不知大家會不會想我這樣，當我遇上一首喜歡的歌曲，會不斷重覆聽，可能一天聽10多次。

初中時期，我愛聽鄧麗欣的情歌，特別是《電燈膽》和《他不准我哭》。當時沒太深究歌詞內容，純粹覺得好聽，自己跟著唱，於是我常常迫幾位一起放學的好朋友聽我唱歌。他們無奈地聽我唱，聽到走音也要很給我面子的敷衍我，說我唱得不錯。雖然這些是傷心失戀情歌，但每當再次聽到這兩首歌，青春無憂、無無聊聊的中學美好回憶便會浮現出來。

後來有一段日子，我經歷很多不如意的事情，朋友介紹我聽鄭秀文的《吃掉悲傷》，學習將悲傷消化，續漸復原，再振作起來。這首歌，陪我渡過最艱難最孤單的時刻，我不斷重覆地聽，漸漸被音樂療癒。渡過了艱難的日子，再聽回《吃掉悲傷》，很自然憶起當時的事情和感受，但回望過去，我發現自己成長了，也放下這些事情上帶來的負面感受。

現在作為媽媽，陪伴BB時，被灌輸一堆Cocomelon和迪士尼的兒歌。BB一聽到《baby shark》前奏，也手舞足蹈，秒進狀態！有時自己工作時也會不自覺地哼起「The wheels on the bus go round and round......」，然後又掛念一下在家的BB。

音樂不僅能營造專屬的私人空間，也能喚起人生不同階段的珍貴回憶。從青春無憂的中學時代，到經歷人生低谷後的療癒，再到現在與BB一同分享兒歌，音樂陪伴了我人生的每一個特別時刻。

正如碧咸所說，音樂是生活中不可或缺的一部分。它不僅能讓人緩解壓力，抒發情感，更能喚起珍貴的回憶，串連生命的點點滴滴。大家也有這些代表著不同重要事情或階段的歌曲嗎？

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