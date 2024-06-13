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新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 49 分鐘前

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新冠變異株KP.2，恐成病毒新主流。

【新冠病毒/新型變異株/KP.2】世衛早前把KP.2新冠病毒變異株列為「需監測變異株」，據了解KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力。台灣衛生福利部疾病管制署（疾管署）於近日宣佈，當地已進入流行期；有專家指出變異株KP.2已在美國逐漸變得流行，擔心海外留學生於暑假回台後，會加速病毒傳播。

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變異株KP.2恐成新冠新主流

綜合台媒報道，疾管署監測資料顯示，最近4周變異株監測統計，當地本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，雖然近期呈緩降跡象，但KP.2及KP.3的比例略增，KP.2比例分別為10%及22%，而KP.3則為9%。疾管署於周一（11日）公佈當地最新新冠肺炎感染數字，於本月4至10日新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），當局認為疫情上升並已進入流行期。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指， 目前美國變異株KP.2以每周7%的速度增加，如果整體佔有率在1至2個月內達到80至90%，意味著將會對台灣構成明顯威脅。他解釋，美國當地KP.2在6月初的佔有率是3%，如果在暑假前就快速上升，在海外留學的學生放假陸續回台，則有機會加速病毒傳播速度。

黃高彬坦言，目前的XBB疫苗對KP.2、KP.3的防護效果都不如理想，並需到9月才會有JN.1的新疫苗；他同時表示，目前還無法斷定KP.2的流行期時長，仍需持續監測國外疫情發展狀況，所幸目前確診個案大多屬輕症，市民不需太過擔心，只要維持個人衛生保健習慣，到人多的地方要把口罩戴好，就能盡可能避免感染。

KP.2暫時未於本港構成威脅

針對本港情況，衛生署衞生防護中心於5月曾公布監測報告指出，目前本港以JN.1為最流行的變異病毒株，雖然污水監測和人類感染個案中也檢測到KP.2，本地污水監測亦被世衛列為需密切監察，佔整體約15%，惟目前指暫時未有資料顯示JN.1或KP.2會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

新冠變異株感染症狀

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，JN.1是BA.2.86的變異株，整體病理機制保持不變，與其他XBB變異株相似。雖然JN.1有較好的傳播能力和免疫逃逸能力，但並未有證據顯示會引致更嚴重的病症。孔繁毅又指，年長或有免疫功能缺損的人，有較高重症風險，應該盡快接種XBB加強劑。

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