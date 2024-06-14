誤吞電池丨4歲女童誤吞電池險死　醫生教餵1食物保命

▲ 英國4歲女童誤吞電池送院餵蜜糖救命，醫生提醒錯做1事可致死亡。

【誤吞異物/誤吞電池/鯁喉】小朋友好奇心大，不時會將家中的物品放進口裡，出現誤食狀況。日前英國就有一名4歲女童在玩玩具時誤吞電池，父母嚇得立即送她入院醫治。入院後，護士拿來一樽蜜糖給女童吃，以阻止電池接觸唾液，產生強鹼性物質灼傷食道和胃部。最後女童自然排出電池，腸胃也沒有受任何損害。有醫生提醒，小朋友誤食電池有機會引發5大問題，當下除了送院醫治外，更有1事不能做，不然有機會引致死亡。

4歲女童誤吞電池 餵食2小時蜜糖終無事

據外媒報導，日前英國一名4歲女童Isabella Telford，意外吞下了一隻會發光的玩具戒指的電池，父母當下立刻送她到醫院。入院後，Telford的母親按照醫生指示，讓她躺在床上，每10分鐘餵10毫升，約2茶匙蜜糖給她吃，並持續2小時。最後Telford自然排出電池，而腸胃也沒有受任何損害。另外，英國衛生局建議，若不慎吞食電池，應盡快送院醫治，滿1歲的孩童則可每10分鐘餵食2茶匙蜜糖。

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誤吞電池可引致死亡

台灣兒科醫生吳昌騰曾於個人社交媒體分享，指幼兒探索外界的方法是由舔舐開始，他們咽部發育不成熟關係，容易將含在口中的異物吞嚥進去，造成傷害。而鈕扣電池內含重金屬、具有強腐蝕性、強鹼性及帶電等，若小朋友誤食紐扣電池，嚴重可引致死亡。

他又列出5點，指鈕扣電池進入體內的影響。

1、鈕扣電池容易在潮濕環境內短路，放電產熱，使黏膜、軟骨嚴重燙傷。

2、電池表面的化學物質氧化鋅和銀能與食道黏膜的蛋白質發生化學反應。

3、電池液可以嚴重腐蝕食道黏膜，使黏膜逐漸液化壞死。

4、異物對黏膜局部機械性壓迫造成粘膜壞死。

5、誤吞鈕扣電池引起的併發症以食道狹窄、穿孔、食管氣管瘻管、雙側聲帶麻痺等為主。

另外，萬一懷疑小朋友誤吞電池，請直接送往急症室，不要讓小朋友吃東西或喝東西，因為有機會產生更嚴重的化學反應。

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