歐國盃丨AIRSIDE首個商場仿真草足球場　舉辦明星球賽感受狂熱

▲ 自問擁有與美斯不相伯仲的百步穿楊的射術，可挑戰「足球輪盤神射手」遊戲。

為了令大家感受熾熱的足球氣氛，AIRSIDE 近日特別打造全港首個商場室內 2vs2 仿真草足球場，讓球迷如踏進歐國盃比賽場地。

同時更舉辦「最強足球2 vs 2冠軍盃」二人足球比賽，邀請「最強十二人」組隊競賽，冠軍隊伍好可跟明星隊保錡@ERROR及許賢@試當真來一場友誼賽。

決賽當日，程人富@小薯茄及蘇豪@試當真亦會組隊上演友誼賽，寓競技於娛樂！參加加亦有機會獲得4張香港航空經濟艙自選來回機票，以及city'super 總值港幣$2,000電子禮券。

▲ 「最強十二人」招牌打氣動作

AIRSIDE 亦邀請各範疇的文化及藝術單位，以「最強十二人」的主題進行創作，包括英國視覺藝術家 Jack Sachs 的大型3D藝術裝置、由贊師父@試當真策劃的「故事從第十二人開始」展覽，細說24個決賽周隊伍的球迷故事，及展示 24件80年代到近代的球衣。

另有由殿堂級足球品牌Umbro和本地自家設計服飾品牌和古著店Luddite限量聯乘的復古球衣及精品，感受球迷與愛隊之間打氣文化，及同喜同悲的熱血故事。

▲ Umbro X Luddite F.C. 期間限定店

AIRSIDE二樓中庭亦設置多款足球互動體驗遊戲，包括足球輪盤神射手（Footdart Striker）、桌下足球攻防戰（Table Football Battle）、頂頭鎚英雄（Header Hero），以互動方式感受足球文化。

本地足球明星盧均宜及林嘉緯主理的宜嘉足球學院、香港超級聯賽現役球員及中國香港足球代表隊成員梁冠聰主理的 LBRO 足球學校，以及香港花式足球冠軍施寶盛及馬偉澄，都會主教足球體驗班，大人小朋友都可以在專業足球教練的指導下增進球技。

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