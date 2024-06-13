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東張西望何伯丨「新何太」激動爆喊　何伯自稱夠眼光曬命：搵到呢個老婆對我咁好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

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何伯與「新何太」因為上TVB《東張西望》而成名，二人本來想控訴被何伯細女在銀行提取450萬，可是結果絕大多數網民不同情何伯夫婦，而且覺得「新何太」可能有騙財。

但何伯與「新何太」沒有因為不獲網民支持而退縮，反而愈來愈高調，不斷開直播。而且「新何太」更加愈戰愈勇，會大罵與她唱反調的網民外，還罵「抽水王」林作、房屋署署長羅淑佩、「佛門女俠」翁靜晶，總之「戰狼上身」不斷惹火頭。

不過再強悍的「新何太」原來也有「柔情軟弱」的時候，她在今日（6月13日）開直播，中途突然爆喊，而一向喜歡展示丈夫「真愛證據」的「新何太」，喊住也不忘騷出何伯送給她的訂情鑽戒和金戒子。

東張西望何伯丨甄妮發文力撐翁靜晶　不值新何太言行：閉上你的嘴

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東張西望丨何伯：好人唔係咁易搵

至於情深何伯即安慰太太，而且十分浪漫地稱：「今日13號啦老婆， 4個月啦我同你，4個月啦知唔知呀？百日有多，我又冇錢而家，點解唔同我分手？唔會同我分手。好人唔係咁易搵，我就夠眼光，搵到呢個老婆對我咁好。唔好喊呀老婆，我哋做嘅嘢有天地知，行得正企得正。最衰啲壞人亂咁講嘢……」在旁的「新何太」聽住何伯情話，愈聽愈喊得利害。

另外「新何太」聲稱，何伯子女到今也不願意與父親聯絡，更揚言：‧「遺棄咗佢哋呢個老豆，我唔照顧佢唔得，所以我一定要照顧返佢。」

何伯自己太太願意照顧他，大讚「新何太」稱：「多謝老婆，冇你照顧真係……老婆對我好好！」看來何伯仍然活在幸福之中。

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東張西望丨「新何太」表明冇做虧心事

何伯向太太說：「好多謝老婆你啊！冇你照顧我真係今日見我唔到㗎喇。我𠵱家個心好甜，我老婆對我好好嘅，我點都唔會分開㗎喇。我行到最後一步，我老婆對我咁好，我笑住走㗎，離開世界，到時我真係笑笑口走。我唔會畀老婆咩㗎，真係鍾意佢。」

愛錫老婆的何伯見「新何太」不斷抹眼淚，說：「唔好捽咁勁，捽得勁眼痛㗎。」「新何太」解釋落淚原因稱：「我喊係因為啲仔女咁樣對阿何生，我喊並唔係因為我做咗虧心事......」

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