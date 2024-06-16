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前TVB主播︱黃麗幗親子樂玩水罕有晒驕人上圍　靚媽轉戰金融界更加省鏡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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前無綫新聞主播黃麗幗，現為在職靚媽！

前無綫新聞主播黃麗幗（Ruby），在2016年離開TVB後，轉投過海通國際任職投資策略副總裁，現為日興資產管理ETF業務發展總監，閒時又會於社交平台分享生活日常，最近一張她與女兒玩水的相就甚為「吸睛」！

部署退休︱前主播方健儀盼50歲退休　投資港日英物業做包租婆買樓重1個條件

黃麗幗有好身材

Ruby早前在端午節與女兒「浸龍舟水」，身為人母的她所穿的泳裝比較保守，心口前的網格正好隱隱約約地騷出其深長的事業線，意外地「搶Fo」。

Ruby過往的確比較少分享水著照，都是離不開陪小朋友玩水，又或者是她在19年在沖繩所拍的水著照，是健康的性感！

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離婚後再成幸福靚媽

Ruby之前曾在2015年結婚，後在婚後一年多因性格不合離婚。她與經營美容院的Jeff在2019年在沖繩結婚，麥美恩及蔡雪瑩均有到現場觀禮。Ruby與Jeff婚後育有一子一女，成為幸福靚媽！

Ruby離開TVB主播工作後，又有與老公Jeff經營美容院生意。身為在職媽媽的Ruby愈來愈明豔照人，相信是平日在護膚方面下了不少功夫呢！

最新影片推介：林子善專訪

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黃麗幗 娛樂人物職業 主播 KOL 娛樂機構 娛樂行業

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