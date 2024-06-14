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可愛甜點｜內地KFC推萌爆柯基屁股蛋撻　以手作163層酥脆葡撻配棉花糖

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

這款葡撻看起來可愛極了！

近日內地肯德基KFC為慶祝自家蛋撻20周年，特別推出「哈基米寶寶蛋撻」，這款蛋撻以手作163層酥脆葡撻配柯基屁股造型棉花糖，故網民又稱它為「柯基屁股蛋撻」，甫推出已引爆熱話，大家都爭相跟柯基屁屁打卡，可謂佔領了社交平台「小紅書」的版面，有很多網民更搞笑留言：「怎麼可以咬牠屁屁？」

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神還原短腿柯基的大屁股

這款可愛蛋撻比一般KFC原味蛋撻呎寸略小，小巧可愛，剛好可以一口一個，加上造型100%神還原柯基屁股，看起來十分療癒，不少網民更帶同家中的小短腿柯基狗跟蛋撻合照，真的萌爆，難怪會引起熱議，不過有網民就提醒大家拍照不要拍太久，一定要趁熱吃。

另有網民就發表了食評，指棉花糖只是普通的白糖味，有點甜，和葡撻連在一起吃會有點膩，加上呎寸太小，要一口氣連吃五個才夠，不過大家都紛紛留言表示味道不太重要，最重要是外型夠可愛，滿足了不少人的打卡欲！

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