可愛甜點｜內地KFC推萌爆柯基屁股蛋撻　以手作163層酥脆葡撻配棉花糖

▲ 這款葡撻看起來可愛極了！

近日內地肯德基KFC為慶祝自家蛋撻20周年，特別推出「哈基米寶寶蛋撻」，這款蛋撻以手作163層酥脆葡撻配柯基屁股造型棉花糖，故網民又稱它為「柯基屁股蛋撻」，甫推出已引爆熱話，大家都爭相跟柯基屁屁打卡，可謂佔領了社交平台「小紅書」的版面，有很多網民更搞笑留言：「怎麼可以咬牠屁屁？」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

神還原短腿柯基的大屁股

這款可愛蛋撻比一般KFC原味蛋撻呎寸略小，小巧可愛，剛好可以一口一個，加上造型100%神還原柯基屁股，看起來十分療癒，不少網民更帶同家中的小短腿柯基狗跟蛋撻合照，真的萌爆，難怪會引起熱議，不過有網民就提醒大家拍照不要拍太久，一定要趁熱吃。

另有網民就發表了食評，指棉花糖只是普通的白糖味，有點甜，和葡撻連在一起吃會有點膩，加上呎寸太小，要一口氣連吃五個才夠，不過大家都紛紛留言表示味道不太重要，最重要是外型夠可愛，滿足了不少人的打卡欲！

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】