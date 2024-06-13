河套區應急醫院｜醫管局：應急醫院會「慎始善終」用至最後一天　正考慮搬遷選址

▲ 病人正於河套區應急醫院進行睡眠窒息測試。（陳展棋攝）

醫管局去年啟用落馬洲中央援港應急醫院，目前已增至提供5項服務。當局表示，應急醫院過去一年服務量超過預期，用地接近飽和，未來會研究增加每節服務節數病人數目，亦計劃再擴展腸鏡服務。用地未來將用作港深創科園。當局表示，目前未有停運日期，但承認正討論搬遷地點，「每個計劃一定是慎始善終，會用到最後一天。」

5項服務當大，最近開展的包括為維生素D缺乏症、亦即佝僂病病人化驗的化學病理實驗室，4月底啟用至今已完成423個樣本化驗。去年10月底開設的睡眠測試服務，則設20間房間讓病人「過夜」，已有近700名病人完成測試。

當值護士表示，病人會「晚八朝七」留在醫院，當局表示，會提供杯面及輕便早餐，包括牛奶及麵包，但就不能安排「叫外賣」。4名當值護士及助理會通宵監測病人檢查情況，如有緊急情況亦可處理。4名當值護士及助理會通宵監測病人檢查情況。護士表示，間中亦有病人「嗌極都唔訓」，需護士作勸喻才休息。

負責人員坦言，過往各聯網的病床需用作更緊急的治療用途，只能爭取到少量病床供病人作睡眠窒息測試，至於應急醫院「房多夠靜，可以訓教」，亦適合醫護人員集中管理。

至於最先提供的放射診斷服務，至今已提供1.8萬人次的服務量，較預先預計多。醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，河套區的儀器佔全港放射治療始終佔小的數目，「沒有大想頭」幫輕很多醫院壓力，但對新界東聯網的壓力有紓緩。當局早前曾透露，正計劃建放射日間治療大樓，李則表示未有詳情，目前做好現時服務。

應急醫院用地將用作深港創科園，醫局早前透露2026年或之前搬遷。新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，應急醫院未有確實停運時間，需再與政府商討，「每個計劃一定是慎始善終，總之我們會用到最後一天。」

▲ 實驗人員示範以離心機為「維生素D缺乏症」患者的樣本進行化驗。(陳展棋攝)

▲ 河套區設施開設一年多，實驗室機械的簡體字標籤仍然保留，標貼火警電話為內地使用的「119」。(陳展棋攝)

▲ 睡眠窒息測試場地設有護士站，以閉路電視等儀器監測病人睡眠狀況。(陳展棋攝)

▲ 病人正於河套區應急醫院進行睡眠窒息測試。（陳展棋攝）

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記者：陳展棋