  • 30°C
香港時間 : 2024613日 (四) 22:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河套區應急醫院｜醫管局：應急醫院會「慎始善終」用至最後一天　正考慮搬遷選址

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 3 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

病人正於河套區應急醫院進行睡眠窒息測試。（陳展棋攝）

醫管局去年啟用落馬洲中央援港應急醫院，目前已增至提供5項服務。當局表示，應急醫院過去一年服務量超過預期，用地接近飽和，未來會研究增加每節服務節數病人數目，亦計劃再擴展腸鏡服務。用地未來將用作港深創科園。當局表示，目前未有停運日期，但承認正討論搬遷地點，「每個計劃一定是慎始善終，會用到最後一天。」

5項服務當大，最近開展的包括為維生素D缺乏症、亦即佝僂病病人化驗的化學病理實驗室，4月底啟用至今已完成423個樣本化驗。去年10月底開設的睡眠測試服務，則設20間房間讓病人「過夜」，已有近700名病人完成測試。

當值護士表示，病人會「晚八朝七」留在醫院，當局表示，會提供杯面及輕便早餐，包括牛奶及麵包，但就不能安排「叫外賣」。4名當值護士及助理會通宵監測病人檢查情況，如有緊急情況亦可處理。4名當值護士及助理會通宵監測病人檢查情況。護士表示，間中亦有病人「嗌極都唔訓」，需護士作勸喻才休息。

負責人員坦言，過往各聯網的病床需用作更緊急的治療用途，只能爭取到少量病床供病人作睡眠窒息測試，至於應急醫院「房多夠靜，可以訓教」，亦適合醫護人員集中管理。

至於最先提供的放射診斷服務，至今已提供1.8萬人次的服務量，較預先預計多。醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬表示，河套區的儀器佔全港放射治療始終佔小的數目，「沒有大想頭」幫輕很多醫院壓力，但對新界東聯網的壓力有紓緩。當局早前曾透露，正計劃建放射日間治療大樓，李則表示未有詳情，目前做好現時服務。

應急醫院用地將用作深港創科園，醫局早前透露2026年或之前搬遷。新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，應急醫院未有確實停運時間，需再與政府商討，「每個計劃一定是慎始善終，總之我們會用到最後一天。」

實驗人員示範以離心機為「維生素D缺乏症」患者的樣本進行化驗。(陳展棋攝)

河套區設施開設一年多，實驗室機械的簡體字標籤仍然保留，標貼火警電話為內地使用的「119」。(陳展棋攝)

睡眠窒息測試場地設有護士站，以閉路電視等儀器監測病人睡眠狀況。(陳展棋攝)

病人正於河套區應急醫院進行睡眠窒息測試。（陳展棋攝）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：陳展棋

相關文章

日本產｜濃厚3.6 鮮牛乳　惠康有售登陸香港
今日 17:40
日本產｜濃厚3.6 鮮牛乳　惠康有售登陸香港
黃大仙停電｜謝展寰約見中電總裁　要求聘顧問檢視過去3年事故
今日 17:57
黃大仙停電｜謝展寰約見中電總裁　要求聘顧問檢視過去3年事故
虛假學歷︱科大學者：面試曾揭發學生偽造學歷　未能回答畢業院校導師資料
今日 18:33
虛假學歷︱科大學者：面試曾揭發學生偽造學歷　未能回答畢業院校導師資料

你可能感興趣

日本產｜濃厚3.6 鮮牛乳　惠康有售登陸香港
今日 17:40
日本產｜濃厚3.6 鮮牛乳　惠康有售登陸香港
黃大仙停電｜謝展寰約見中電總裁　要求聘顧問檢視過去3年事故
今日 17:57
黃大仙停電｜謝展寰約見中電總裁　要求聘顧問檢視過去3年事故
虛假學歷︱科大學者：面試曾揭發學生偽造學歷　未能回答畢業院校導師資料
今日 18:33
虛假學歷︱科大學者：面試曾揭發學生偽造學歷　未能回答畢業院校導師資料
癌症 公立醫院 手術 新界 落馬洲 睡眠窒息症 新界東 治療 護士 睡眠窒息

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
戲院有蛇｜沙田新城市Movie Town　黑蛇30厘米影院內遊走
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
不一樣的爸媽｜罕病爸爸全球僅13病例隨時離世　愛妻願跟隨誕下兩女珍惜每一天
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝
悲慘家族︱拜登細仔非法持槍罪成　揭拜登家族悲慘命運：妻女車禍亡長子罹腦癌病逝