搶人才｜何啟明︰高才通至今6.8萬宗獲批　近2400人畢業於復旦大學

▲ 勞工及福利局副局長何啟明表示，高才通計劃至今已接獲逾8.5萬宗申請，批出約6.8萬宗。（資料圖片）

勞工及福利局副局長何啟明表示，截至今年五月底，各項人才入境計劃共收到超過30萬宗申請，當中近19萬宗獲批，已有超過12萬人到港。其中，「高端人才通行證計劃」至今已接獲逾8.5萬宗申請，批出約6.8萬宗，當中包括近2400名畢業於復旦大學全日制學士課程的申請人獲批。

今日立法會特首答問會上，醫療衞生界議員林哲玄亦關注，除了吸引內地尖子外，如何吸引全球科研人才來港。

特首李家超表示，香港吸引了很多內地人才，是因為大家很近，交通方便，但在過去18個月，本港不同的計劃吸引了起碼4.7萬名人才是持外國護照。強調香港作為國際城市，永遠有兩個優勢，即背靠祖國、聯通世界，所以既吸引內地人才，又吸引國際人才。

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